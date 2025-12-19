Khởi công 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, mà còn thể hiện sự đồng hành trách nhiệm của doanh nghiệp trong mục tiêu phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại và bền vững của Thủ đô.

Theo đó, hai tuyến đường được đầu tư xây dựng gồm tuyến đường quy hoạch nối từ đầu ngõ 319 Vĩnh Hưng đến khu Tập thể Viện 108 và tuyến đường theo quy hoạch mặt cắt 21,5m kết nối giữa khu sinh thái Vĩnh Hưng với tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học Rivea Hanoi, thuộc khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng.

Việc triển khai các tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường khả năng kết nối với các trục giao thông hiện hữu, qua đó giảm tải áp lực hạ tầng, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khởi công

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cùng đại diện tập đoàn Tân Á Đại Thành và các đơn vị tham gia triển khai dự án. Công trình nằm trong chuỗi các dự án trọng điểm được đồng loạt khởi công trong ngày 19/12, hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, qua đó lan tỏa tinh thần thi đua, chung tay xây dựng và phát triển đất nước. Hai tuyến đường được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán, thể hiện rõ tinh thần chia sẻ trách nhiệm giữa doanh nghiệp và Nhà nước trong việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và địa phương.

Không chỉ đóng vai trò là hạ tầng giao thông khu vực, các tuyến đường còn góp phần hoàn thiện kết nối giao thông khu Đồng Quan, tạo động lực phát triển cho khu vực, trong đó có khu phức hợp hạng sang Rivea Hanoi – dự án có quy mô gần 3hecta, được quy hoạch hiện đại và đồng bộ, hài hòa giữa tiện nghi và môi trường sống, góp phần định hình chuẩn sống mới cho cư dân khu vực phía Nam Thủ đô.

Tổ hợp Rivea Hanoi với quy mô gần 3ha

Lễ khởi công được đánh giá là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho phường Vĩnh Hưng, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội khu vực.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho hay sẽ cùng các đơn vị thi công và cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Ông Đặng Quang Minh - Chủ tịch HĐQT MEYGROUP đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu tại sự kiện

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành khẳng định, việc tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng và địa phương, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần đồng hành cùng Hà Nội trong mục tiêu phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại và bền vững.