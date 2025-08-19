Thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM "tăng nhiệt"

Thị trường Hà Nội: Bất động sản ở thực lên ngôi

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong tháng 7/2025, cả bất động sản (BĐS) bán và BĐS cho thuê tại thị trường Hà Nội đều có tăng trưởng về mức độ quan tâm, đồng loạt tăng 10% so với tháng 6/2025, trong khi lượng tin đăng lần lượt giảm nhẹ 1% và 7%.

Đáng chú ý, với BĐS bán, nhu cầu tìm mua để ở tương đối cao, thể hiện rõ nhất ở hai loại hình nhà riêng và chung cư. Mức độ quan tâm của người tìm kiếm BĐS với hai loại hình này dẫn đầu thị trường, với nhà riêng tăng 13% và chung cư tăng 12%, cho thấy làn sóng mua ở thực vẫn đang tiếp diễn, tạo sự bền vững cho thị trường. Trong khi đó, các loại hình khác như nhà mặt phố, biệt thự và đất nền ghi nhận mức độ quan tâm tăng nhẹ, dao động từ 3-6%. Riêng với loại hình đất dự án, mức độ quan tâm giảm 4% so với tháng 6/2025.

Trong khi đó, với BĐS cho thuê, người tìm kiếm quan tâm nhiều nhất đến văn phòng và nhà riêng, với mức độ quan tâm trong tháng 7 tăng trưởng lần lượt 19% và 15% so với tháng trước. Các loại hình khác gồm nhà trọ, chung cư, nhà mặt phố, kho xưởng cho thuê có mức độ quan tâm tăng trong khoảng từ 4-11%.

Thị trường TP.HCM: Bất động sản bán và cho thuê đều tăng nhiệt

Mức độ quan tâm BĐS tại TP.HCM (cũ) có xu hướng tăng trưởng nổi bật, đặc biệt ở BĐS bán với mức tăng 11% vào tháng 7/2025 so với tháng 6/2025 và lượng tin đăng tăng nhẹ. Xét theo từng loại hình, tương tự thị trường Hà Nội, hai loại hình chung cư và nhà riêng tại TP.HCM cũng dẫn đầu về mức độ quan tâm, với mức tăng tương ứng là 13% và 11%.

Đối với BĐS cho thuê, văn phòng và chung cư là hai loại hình nhận được nhiều sự quan tâm nhất, với mức tăng khá mạnh, lần lượt tăng 24% và 22% trong tháng 7/2025. Các loại hình nhà trọ, nhà mặt phố, kho xưởng và nhà riêng ghi nhận mức độ quan tâm tăng nhẹ, dao động từ 6-17%.

Từ những dữ liệu trên, có thể thấy thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và thị trường các khu vực tiêu biểu như TP.HCM nói riêng đang diễn biến tích cực.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, trong tháng 7/2025, thị trường bất động sản TP.HCM cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt, nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô.

Mức độ quan tâm tại nhiều dự án căn hộ, đất nền và nhà phố đều tăng từ 10–15%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền và tâm lý tích cực từ phía nhà đầu tư.

Đặc biệt, phân khúc cao cấp ghi nhận thanh khoản tốt, chiếm tỷ trọng lớn trong các giao dịch, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư dài hạn vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ. Nguồn cung mới cũng được cải thiện đáng kể, giúp cân bằng lại thị trường sau giai đoạn khan hiếm kéo dài.

Bên cạnh đó, ông Tuấn nhận định, các động lực hạ tầng và chính sách đang tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững. Việc TP.HCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, đường sắt cao tốc, cùng với dòng vốn FDI tích cực, đã củng cố niềm tin cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi chọn lọc: những khu vực có hạ tầng kết nối tốt và các dự án có pháp lý minh bạch sẽ là tâm điểm thu hút dòng vốn.

Đây chính là nền móng để TP.HCM không chỉ tăng trưởng trong ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn trong những năm tới.