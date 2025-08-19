Người dân Vĩnh Long, Đồng Tháp vui mừng: Hôm nay khánh thành cây cầu hơn 6.800 tỷ đồng, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ TP.HCM với cách tỉnh miền Tây

Hôm nay (19/8), tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp).

Đây là một trong những công trình nằm trong sự kiện Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp) được khởi công xây dựng vào ngày 29/3/2022.

Công trình được đánh giá là biểu tượng cho tinh thần tự lực tự cường của đội ngũ thợ cầu Việt Nam, qua công trình này một lần nữa khẳng định trình độ làm cầu đường của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, thi công những công trình dự án lớn, phức tạp như cầu dây văng. Dự án đã hoàn thành sớm hơn Hợp đồng khoảng 5 tháng.

Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa QL1 với Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay thuộc xã Hưng Long, tỉnh Đồng Tháp); điểm cuối tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long).

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,5 km, trong đó cầu Rạch Miễu 2 vượt luồng chính sông Tiền có khổ thông thuyền BxH = 110x37,5 m và 220 x30 m) bề rộng đáp ứng quy mô 04 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu cầu dây văng; cầu vượt sông Mỹ Tho (khổ thông thuyền BxH = 50x7m), bề rộng đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu dầm liên tục.

Phần đường dẫn (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h. Mặt cắt ngang đáp ứng quy mô 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Cầu Rạch Miễu 2 được hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninhquốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, cầu còn rút ngắn khoảng cách giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.