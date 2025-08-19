Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Vĩnh Long, Đồng Tháp vui mừng: Hôm nay khánh thành cây cầu hơn 6.800 tỷ đồng, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ TP.HCM với cách tỉnh miền Tây

19-08-2025 - 10:44 AM | Bất động sản

Cầu Rạch Miễu 2 được hoàn thành rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

Hôm nay (19/8), tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp).

Đây là một trong những công trình nằm trong sự kiện Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp) được khởi công xây dựng vào ngày 29/3/2022.

Công trình được đánh giá là biểu tượng cho tinh thần tự lực tự cường của đội ngũ thợ cầu Việt Nam, qua công trình này một lần nữa khẳng định trình độ làm cầu đường của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, thi công những công trình dự án lớn, phức tạp như cầu dây văng. Dự án đã hoàn thành sớm hơn Hợp đồng khoảng 5 tháng.

Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa QL1 với Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay thuộc xã Hưng Long, tỉnh Đồng Tháp); điểm cuối tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long).

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,5 km, trong đó cầu Rạch Miễu 2 vượt luồng chính sông Tiền có khổ thông thuyền BxH = 110x37,5 m và 220 x30 m) bề rộng đáp ứng quy mô 04 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu cầu dây văng; cầu vượt sông Mỹ Tho (khổ thông thuyền BxH = 50x7m), bề rộng đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu dầm liên tục.

Phần đường dẫn (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h. Mặt cắt ngang đáp ứng quy mô 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Cầu Rạch Miễu 2 được hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninhquốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, cầu còn rút ngắn khoảng cách giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TRỰC TIẾP: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

TRỰC TIẾP: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Nổi bật

Chưa từng có: Đông Anh cùng khánh thành, khởi công 2 công trình thiết lập kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á, trị giá 4,5 tỷ USD chỉ trong 1 ngày

Chưa từng có: Đông Anh cùng khánh thành, khởi công 2 công trình thiết lập kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á, trị giá 4,5 tỷ USD chỉ trong 1 ngày Nổi bật

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khánh thành công trình Triển lãm Top 10 thế giới, xác lập một kỷ lục chưa từng có

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khánh thành công trình Triển lãm Top 10 thế giới, xác lập một kỷ lục chưa từng có

10:42 , 19/08/2025
Hôm nay, hơn 8 km đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP.HCM gần 7.000 tỷ đồng được khánh thành, sẽ đưa vào khai thác từ ngày 20/8

Hôm nay, hơn 8 km đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP.HCM gần 7.000 tỷ đồng được khánh thành, sẽ đưa vào khai thác từ ngày 20/8

10:31 , 19/08/2025
Novaland, Vinhomes, Nhà Khang Điền… và gánh nặng hàng tồn kho kỷ lục

Novaland, Vinhomes, Nhà Khang Điền… và gánh nặng hàng tồn kho kỷ lục

10:31 , 19/08/2025
Sáng nay thi công dự án Ngã tư Đình, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo quan trọng

Sáng nay thi công dự án Ngã tư Đình, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo quan trọng

10:18 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên