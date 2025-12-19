Thị trường BĐS chạy đua cuối năm, loạt chính sách có lợi cho người mua chung cư được tung ra

Trong bối cảnh thị trường căn hộ chung cư cuối năm đang sôi động tại Hà Nội và TPHCM. Hàng loạt dự án ra hàng, nhiều dự án nóng sốt giá chênh từ vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng/căn nhưng khách vẫn không mua được hàng mong muốn. Giá căn hộ tại Hà Nội và TPHCM cũng liên tục tạo lập mốc mới và hiện đang ở ngưỡng trung bình 100 triệu đồng/m2.

Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, dựa trên hành vi tìm kiếm của người mua và khảo sát môi giới, căn hộ là phân khúc dự báo tăng trưởng tốt nhất trong tháng 12 và nửa đầu năm 2026. Tỷ lệ môi giới lựa chọn phân khúc này để tập trung bán hàng đạt 36%, cao nhất trong các loại hình.

Trong bối cảnh thị trường căn hộ sôi động, chủ đầu tư cũng liên tục ra hàng mở bán với các chính sách hấp dẫn, cam kết lạ càng. Thị trường được kỳ vọng thanh khoản tăng mạnh vào cuối năm và tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2026 khiến cuộc đua ra hàng cuối năm càng trở nên rầm rộ.

Lợi suất cho thuê chung cư tại TPHCM và các vùng lân cận. (Nguồn batdongsan.com.vn)

Cụ thể, mới đây Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) vừa giới thiệu bộ ưu tập bất động sản dòng tiền Cash – Home upgrade collection River 2 tại Dự án Fresia Riverside. Theo đó, khách hàng sở hữu căn hộ sẽ được chủ đầu tư cam kết đảm bảo lợi nhuận cho thuê lên đến 84 triệu VND/năm (tương đương 7 triệu VND/tháng) trong 12 tháng đầu tiên. Chính sách này áp dụng từ ngày 05/12/2025, với mức chiết khấu được trừ trực tiếp vào giá trị sản phẩm niêm yết.

Được biết, Dự án Fresia Riverside là dòng căn hộ được thiết kế riêng cho nhà đầu tư "Cash-Home", kết hợp giữa an cư và tạo dòng tiền, tọa lạc tại mặt tiền Bùi Hữu Nghĩa, phường Biên Hòa. Quy mô dự án bao gồm 7.845,9 m² đất, với tháp 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, mật độ xây dựng chỉ 31,68%. Các căn hộ tại Block River 2 chủ yếu là loại 2 phòng ngủ (2PN), diện tích từ 51,5-57,4 m², giá khởi điểm từ 1,9 tỷ VND/căn (khoảng 33,8-43 triệu VND/m² tùy vị trí và view sông).

Trước Fresia Riverside cũng có khá nhiều chủ đầu tư tung chính sách bán hàng cam kết thuê lại. Chẳng hạn như, tại dự án Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group từng cam kết thuê lại căn hộ với giá thuê cố định là 12 triệu/tháng ngay sau khi bàn giao cho khách hàng. Hay Tập đoàn BĐS An Gia áp dụng chính sách cam kết cho thuê lại từ 12-18 tháng đối với căn hộ 3 phòng ngủ, villa, shophouse tại khu phức hợp Westgate (Bình Chánh).

Bên cạnh phương thức cam kết lợi nhuận thuê, thay vì khuyến mại mạnh như những năm trước, các chủ đầu tư hiện tập trung "giảm gánh nặng sở hữu" cho khách mua bằng việc hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc và thanh toán linh hoạt. Mục tiêu là hạ chi phí ban đầu, yếu tố đang cản trở phần lớn người mua trong bối cảnh giá nhà và chi phí vay đều tăng.

Theo các chuyên gia, các chủ đầu tư tiếp tục đưa ra chương trình hỗ trợ tài chính cho khách hàng như áp dụng lịch thanh toán giãn, hỗ trợ lãi suất hay ân hạn nợ gốc, cam kết thuê lại… có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà room tín dụng mở, tâm lý chung là người mua sẽ cố gắng tận dụng thời điểm này để mua BĐS.

"Ưu đãi tài chính là giải pháp ngắn hạn nhưng cần thiết để duy trì thanh khoản. Tuy nhiên, chỉ những dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và chủ đầu tư đủ năng lực tài chính mới có thể triển khai các gói hỗ trợ lớn. Điều này khiến thị trường bước vào quá trình thanh lọc mạnh, loại bỏ các dự án thiếu sức cạnh tranh", ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.