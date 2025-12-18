Chỉ ít giờ nữa, Việt Nam sẽ diễn ra sự kiện trọng đại, kích hoạt "kỷ lục" hơn 3,4 triệu tỷ đồng

Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành sẽ được tổ chức từ 9h ngày 19/12, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu trên cả nước (12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Có 38 dự án của các Bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức).

Một số điểm cầu quan trọng gồm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1;

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án càng hàng không quốc tế Long Thành hôm 14/12. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội;

Khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau;

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; khởi công dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên tại TP.HCM; khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

Trước đó, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn ngày 19/4/2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và ngày 19/8/2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh); lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lần này là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.