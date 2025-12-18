Quá khủng: Liên danh Sun Group chi 83.000 tỷ đồng làm tuyến đường kết nối sân bay 5 sao hàng đầu thế giới tại miền Bắc với Thủ đô Hà Nội

TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 6258 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó, đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội nằm tại các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh), có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 13,55 km (bao gồm 7km làm mới và 6,55km đi trùng/mở rộng). Tổng mức đầu tư sơ bộ là 32.970 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 289,87 ha.

Dự án bao gồm các hợp phần chính: Đoạn tuyến làm mới dài 7km, rộng 120m có điểm đầu tiếp giáp Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3; Đoạn mở rộng (Trùng cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3) dài 6,55km, mở rộng lên 120m, kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Ngoài ra dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp (3 làn xe/nhánh, rộng 14m, dài 2,5km) kết nối Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Phối cảnh dự án

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công ngay trong ngày 19/12 cùng lúc với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trên cả nước nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển bền vững.

Cùng với tuyến đường qua địa bàn Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT). Dự án có chiều dài tuyến chính khoảng 27,766 km, rộng 120m. Tuyến đường chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, với tốc độ thiết kế 120km/h. Tuyến đường bên dọc theo 2 bên tuyến chính được thiết kế 4 làn xe với tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ 50.253 tỷ đồng.

Hiện dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý để sớm triển khai, trong đó Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) được UBND tỉnh Bắc Ninh giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Như vậy khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,316 km, tổng mức đầu tư lên đến 83.224 tỷ đồng. Đây sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế – xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.



