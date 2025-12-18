Nóng: Liên danh Sun Group là nhà đầu tư cầu Trần Hưng Đạo

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Trong đó, xác định liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành – Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên của Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể liên danh sẽ triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất với tổng mức đầu tư khoảng 8.190,153 tỷ đồng. Đây là dự án thành phần nằm trong Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.226 tỷ đồng.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô. Dự án giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề thực hiện chủ trương giãn dân, đồng thời giảm áp lực giao thông cho đô thị trung tâm. Công trình phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước, tăng cường kết nối các trục giao thông chính dọc hai bờ sông Hồng và chia sẻ lưu lượng cho các cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy.

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 4,18 km. Điểm đầu tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề.

Cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép với hình tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.213 m, kết cấu dầm hộp bêtông cốt thép dự ứng lực và dầm bản bêtông cốt thép dự ứng lực.

Trên toàn tuyến bố trí 3 nút giao, gồm nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng - đường Cổ Linh; và nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.



