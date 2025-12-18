Công ty của doanh nhân Nguyễn Trung Tín bị 'gọi tên' vì nợ BHXH của 1 lao động

Chậm đóng bảo hiểm

Theo danh sách mới được Bảo hiểm Xã hội TP.HCM công bố, tính đến hết tháng 11/2025, Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Mét Vuông chậm đóng bảo hiểm của người lao động với số tiền hơn 119 triệu đồng với số lao động là 1.



Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Mét Vuông được thành lập tháng 5/2016, đăng ký ngành nghề chính là Cổng thông tin, chi tiết gồm: hoạt động thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực bất động sản.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do ông Nguyễn Trung Tín nắm 60% và giữ chức Tổng Giám đốc, Đỗ Anh Hào (địa chỉ thường trú tại Mỹ) nắm 4%, cổ đông khác không được công bố.

Ông Nguyễn Trung Tín chính là con trai cả của vợ chồng nhà sáng lập Tập đoàn Trung Thủy - bà Dương Thanh Thủy và ông Nguyễn Văn Trung. Nam doanh nhân sinh năm 1987 càng được chú ý hơn khi kết hôn với hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Doanh nhân Nguyễn Trung Tín kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo

Doanh nhân Nguyễn Trung Tín điều hành những doanh nghiệp nào?

Được biết, ông Nguyễn Trung Tín còn là Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DreamPlex...

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DreamPlex được thành lập tháng 8/2015, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hush Creative góp 90%, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết sở hữu 5% và ông Nguyễn Trung Tín góp 5% đồng thời giữ chức Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Từ tháng 6/2021, ông Nguyễn Trung Tín giữ chức Chủ tịch HĐTV và nhường lại vị trí Tổng giám đốc cho ông Jonash Shahn Levey (quốc tịch Mỹ). Cùng thời điểm, công ty tăng vốn điều lệ lên 43,2 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Trung Tín là người được ủy quyền đại diện cho 52,7% vốn góp; ông Jonash Shahn Levey là người đại diện cho 43,7% vốn góp, còn 3,6% còn lại do ông Stephen Richard Jones đại diện.

Dreamplex là doanh nghiệp do doanh nhân Trung Tín sáng lập với ý tưởng vận hành mô hình Co-op working space, hay còn gọi là không gian làm việc mở.

Về cổ đông sáng lập của Dreamplex, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hush Creative (Hush Creative) được thành lập tháng 10/2013, hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cập nhật đến tháng 4/2025, Hush Creative có vốn điều lệ 127 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Trung Tín nắm 70%, ông Nguyễn Trung Nghĩa nắm 10% và bà Hồ Thị Yến Nhi nắm 20% đồng thời giữ chức Giám đốc.

Hush Creative được biết đến là chủ đầu tư Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden, tại lô E6 thuộc dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP.HCM).

Khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) làm chủ đầu tư. Trong tổng thể dự án, HDTC đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô E6 thuộc khu E (khoảng 10.300 m2) cho Hush Creative.

Năm 2018, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden tại lô E6. Theo đó, khu biệt thự Lancaster Eden có tổng diện tích đất là 10.300 m2, trong đó, đất ở thấp tầng là hơn 8.246 m2, bao gồm 13 căn biệt thự diện tích khoảng từ 484,4 – 1.500 m2, cao 4 tầng (hầm toàn khu, trệt + 2 lầu + áp mái). Khu đất công cộng (nhà phục vụ cộng đồng, dịch vụ thương mại) có diện tích 547 m2, cao 2 tầng (hầm toàn khu, trệt +1 lầu + áp mái).

Quay trở lại với doanh nhân Nguyễn Trung Tín, ngoài vai trò tại các doanh nghiệp trên, chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng là cổ đông tại Công ty cổ phần Trung Thủy Lancaster. Doanh nghiệp này thành lập tháng 12/2013 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Trung Thủy Lancaster.

Đến tháng 7/2019, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Trung Thủy Lancaster như hiện nay. Tại thời điểm này, công ty có vốn điều lệ 380 tỷ đồng trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Thủy nắm 36%, Dương Quốc Tiến nắm 49% và ông Nguyễn Trung Tín nắm 15%. Hiện doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Trung làm Chủ tịch HĐQT.

Được biết, Trung Thủy Lancaster là chủ đầu tư dự án Lancaster Linclon trên hai khu đất 428 - 430 Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) với quy mô, diện tích sử dụng đất hơn 8.098 m2.

Trong đó 6.786 m2 công ty đã được cấp giấy chứng nhận, có quyền sử dụng. Còn lại phần đất xen kẹt có diện tích 542 m2 là đất giao thông do Nhà nước quản lý và phần đất quy hoạch đường giao thông (đường D6, D8, diện tích 769 m2).

Dự án khởi công từ năm 2016 và ngừng thi công từ năm 2018 do chủ đầu tư tiến hành xây dựng trên khu đất 428 Nguyễn Tất Thành và phần đất công xen kẹt khi chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy phép xây dựng.

Tháng 11/2024, Thanh tra Chính phủ có kết luận chỉ ra hạn chế, sai phạm đối với việc sử dụng 2 khu đất 428 và 430 Nguyễn Tất Thành và giao TP.HCM xử lý.

Trong diễn biến khác, hồi tháng 4/2025, doanh nhân Nguyễn Trung Tín mới rời ghế Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy. Người thay thế vị trí là ông Nguyễn Trọng Thành (SN 1966).

T.N.T Trung Thủy là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng – Căn hộ (tên thương mại Lancaster Legacy) tại số 230 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (cũ), TP.HCM.



