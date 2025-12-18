Lộ diện doanh nghiệp 3 tháng tuổi làm dự án tái định cư sân bay 5 sao hàng đầu thế giới tại miền Bắc hơn 21.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình theo phương thức PPP.

Tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh để được thực hiện dự án nêu trên. Sau đó đã được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án có tổng diện tích hơn 341 ha, được chia làm 3 khu. Khu số 1 có quy mô khoảng 167 ha, nằm tại các xã Trung Chính và Lương Tài. Hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp và khoảng 6,6 ha đất ở. Giao thông đối ngoại có tuyến ĐT.284.

Khu số 2 rộng 142,5 ha nằm tại xã Gia Bình, tiếp giáp Sân bay Gia Bình và quốc lộ 17, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp (hơn 108 ha) và khoảng 0,9 ha đất ở. Còn khu số 3 rộng 30 ha cũng nằm tại xã Gia Bình, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp và một diện tích nhỏ đất ở. Giao thông đối ngoại của khu 2 và 3 là tuyến quốc lộ 17.

Quy mô dân số của toàn dự án tái định cư Sân bay Gia Bình là 51.880 người. Trong đó, khu số 1 bố trí hơn 55 ha cho các công trình nhà ở, bao gồm 4.956 căn nhà ở liền kề (cao tối đa 5 tầng) và 2.355 căn hộ chung cư hỗn hợp.

Khu số 2 bố trí 24,5 ha xây công trình nhà ở, gồm 3.290 căn nhà ở liền kề (cao tối đa 5 tầng) và công trình chung cư (cao tối đa 12 tầng) với 1.320 căn hộ. Còn khu số 3 bố trí gần 8 ha xây nhà ở với 860 căn nhà ở liền kề.

Về tiến độ, dự kiến đến hết tháng 12/2025 dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn tháng 1/2026 - tháng 12/2026 đầu tư xây dựng các hạng mục. Từ quý I/2027 tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình là 21.291 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư, doanh nghiệp mới thành lập vào ngày 4/9 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông cá nhân góp vốn: Hoàng Minh Thế (0,5%); Đào Ngọc Anh (99%) và Hà Ngọc Tuyên (0,5%).

Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Song Giang là ông Đào Ngọc Anh (sinh năm 1992). Doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng bất động sản và đặt trụ sở tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 11/12 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tỷ lệ tán thành 86,68%.

Báo cáo cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp dự án Sân bay Gia Bình khoảng 922 ha được UBND tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 12/2025. Các khu vực còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tỉnh đã bàn giao gần 700 ha để nhà đầu tư tổ chức thi công.

Về tái định cư, tỉnh đã quy hoạch 2 khu tái định cư với diện tích 337 ha, dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong quý I/2026.

Sân bay Quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao và Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm TP Bắc Ninh cũ khoảng 20 km, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 45 km. Tổng diện tích đất đầu tư xây dựng xây dựng dự án là 1.885 ha (không bao gồm diện tích đất an ninh do Bộ Công an quản lý).

Trong ĐTM dự án Sân bay Gia Bình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise lập, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án hơn 141.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 gần 55.150 tỷ đồng. Tổng hai giai đoạn hơn 196.000 tỷ đồng. Dự án chia thành hai giai đoạn 2025 - 2030 và 2031 - 2050.



