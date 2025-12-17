Có gì đáng chú ý trong thiết kế Alumi - tổ hợp cao tầng tại Alluvia City?

Tổ hợp Alumi gồm 7 tòa tháp cao 39 tầng, hơn 4.800 căn hộ, sở hữu lợi thế siêu kết nối khi gần trung tâm Hà Nội hơn 85% các địa bàn còn lại của Hà Nội, nằm ngay sát vành đai 3.5 kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi và đến phố cổ chỉ trong 25 phút.

Alluvia City của Xuân Cầu Holdings là mảnh ghép tiên phong trong quy hoạch phát triển hai bên bờ sông Hồng – trục sinh thái và cảnh quan trung tâm trong tương lai của Hà Nội. Vị trí đặc hữu ven sông mang đến cho khu đô thị này những nguồn năng lượng tự nhiên hiếm có từ gió sông thổi mát quanh năm mang theo hơi nước và phù sa, vi khí hậu mát lành khác biệt (thấp hơn nội đô từ 3-5 độ vào mùa hè) cho tới sự hiện diện của mạch khoáng nóng tự nhiên duy nhất bên sông Hồng. Kết hợp với mật độ xây dựng chỉ 16%, và đến 20% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước, Alluvia City được giới đầu tư nhìn nhận như một đại diện tiêu biểu của bất động sản năng lượng, nơi không gian không chỉ là nơi cư trú, mà còn có khả năng nuôi dưỡng, tái tạo và cân bằng năng lượng sống cho con người.

Là tổ hợp cao tầng đầu tiên tại Alluvia City, Alumi không chỉ kế thừa những giá trị đã làm nên bản sắc của Alluvia City, mà còn là kết tinh rõ nét nhất cho tâm huyết của chủ đầu tư trong việc hiện thực hóa triết lý "bất động sản năng lượng" ở phân khúc cao tầng.

Căn hộ Alumi sở hữu tầm nhìn đón trọn trục cảnh quan sông Hồng, để từng khoảnh khắc sống đều thấm đẫm sắc xanh và không khí trong lành.

Chuẩn mực thiết kế hoàn hảo: Căn hộ cao cấp chuẩn 5 sao đón trọn gió sông và ánh sáng tự nhiên

Từ mỗi căn hộ Alumi, tầm nhìn được mở rộng trọn vẹn về phía cảnh quan sinh thái ven sông, để sắc xanh, ánh sáng và gió sông trong lành trở thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật. Đây cũng là nền tảng cho ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt - nơi mỗi căn hộ được tạo nên để "hít thở cùng thiên nhiên".

Trên cơ sở đó, các khối tháp được quy hoạch thông minh theo trục khí lưu chuyển Bắc – Nam, giảm thiểu bức xạ nhiệt và duy trì vi khí hậu mát lành quanh năm. Cấu trúc tháp chữ thập với nhiều cánh mỏng không chỉ tối ưu số lượng căn góc và diện tiếp xúc với khoảng không, mà còn tạo nên mặt đứng kiến trúc đa chiều, sinh động và giàu nhịp điệu thị giác.

Với hệ sản phẩm đa dạng từ studio, 1PN+, 2–3PN đến duplex, penthouse; các căn hộ Alumi đáp ứng hầu như đầy đủ nhu cầu từ an cư của người trẻ, gia đình đa thế hệ đến khai thác cho thuê và đầu tư dài hạn.

Thay vì sử dụng lô gia xẻ khe, dự án lựa chọn giải pháp lô gia mặt, gia tăng tối đa chiều dài tiếp xúc với không gian bên ngoài. Kết hợp chiều sâu hợp lý và diện bám mặt lớn, căn hộ Alumi loại bỏ hoàn toàn các phòng tối, có khả năng đón sáng, đón gió và tầm nhìn vượt trội, tạo lợi thế rõ rệt về view và chất lượng sống so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

Hệ mặt đứng full kính Low-E 3 lớp kịch sàn tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống khi giải phóng tối đa tầm nhìn ra trục cảnh quan sông Hồng, đặc biệt các căn góc sẽ sở hữu tầm nhìn panorama liền mạch, không giới hạn. Giải pháp này mang lại những không gian mở hiếm có, nơi tầm view không bị chia cách và trải nghiệm thị giác được nâng lên một chuẩn mực mới.

Nội thất nhập khẩu Châu Âu cao cấp với thẩm mỹ vượt thời gian

Nếu thiết kế không gian định hình chất lượng sống, thì hệ vật liệu và nội thất chính là yếu tố quyết định vòng đời giá trị của căn hộ. Với Alumi, chủ đầu tư lựa chọn hướng đi dài hạn khi đầu tư các dòng nội thất cao cấp nhập khẩu châu Âu, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về độ bền, tính ổn định và thẩm mỹ vượt thời gian. Nhờ đó, căn hộ không chỉ tạo ấn tượng tại thời điểm bàn giao mà còn duy trì giá trị sử dụng và thẩm mỹ ổn định qua nhiều thập kỷ.

Căn hộ studio

Căn hộ 1PN +

Căn hộ 2 PN

Giá trị căn hộ tiếp tục được nâng tầm với hệ tiện ích khoáng nóng tự nhiên ngay dưới chân nhà – một đặc quyền hiếm có vừa gia tăng chất lượng sống hàng ngày vừa tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong phân khúc cho thuê trung và dài hạn.

Cư dân Alumi thỏa sức tận hưởng đặc quyền khoáng nóng quý hiếm ngay bên thềm nhà.

Kết hợp cùng hàng loạt tiện ích nội khu đáng chú ý như ba tầng hầm đỗ xe thông minh, ba tầng thương mại và tiện ích cư dân, bể bơi ngoài trời, bể khoáng Jacuzzi, cầu cảnh quan liên toà, vườn cảnh trên không… và hệ tiện ích chung của Alluvia City như trường học quốc tế, trung tâm thương mại, các không gian cà phê, giải trí ven sông và loạt trải nghiệm đa thế hệ, Alumi đang trở thành lựa chọn nổi bật cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư, đặc biệt khi cộng hưởng cùng tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, 4 toà tháp Alumi Premium với hơn 2000 căn hộ cao cấp của Tổ hợp Alumi dự kiến được giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 6x triệu đồng/m². Sự kiện kick-off sale Alumi Premium diễn ra ngày 18/12 tới đây, quy tụ khoảng 120 đại lý cùng hơn 5.000 chuyên viên kinh doanh, được kỳ vọng trở thành cú hích đáng chú ý cho thị trường khu Đông trong những tháng cuối năm.