Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất làm cao tốc đi qua siêu dự án KĐT thể thao Olympic hơn 9.000 ha

Mới đây, UBND xã Thường Tín đã ban hành Thông báo về việc niêm yết công khai, lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - Khu B.

Theo bản thuyết minh tổng hợp về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - Khu B do Vingroup tổ chức lập quy hoạch, tại hạng mục hệ thống công trình giao thông, đồ án yêu cầu thiết kế theo cơ bản khung giao thông và các công trình giao thông đầu mối đã được hoạch định tại Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị thể thao Olympic - Khu В.

Về đường bộ, có tuyến đường Vành đai 4 hiện đang thi công theo quy hoạch, tuyến này được xác định có quy mô 6 làn xe tốc độ cao với bề rộng mặt cắt ngang tổng 120 m, và có tính chất là đường cao tốc đô thị qua khu vực này. Cùng với đó, Quốc lộ 21C qua đô thị cũng giữ chức năng đường cao tốc đô thị với quy mô đường rộng 80 m.

Bên cạnh đó, Vingroup đề xuất bổ sung một tuyến trục kết nối Quốc lộ 21C với Quốc lộ 1A và Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Đông Tây. Tuyến này đồng thời là cao tốc đô thị qua khu thể thao với quy mô mặt cắt ngang 120 m.

Đối với đường trục chính đô thị, các tuyến bao gồm: tuyến trục chính kết nối Ga Ngọc Hồi và sân vận động theo hướng bắc nam có quy mô mặt cắt ngang 80 m, đảm bảo 10 làn xe chạy. Các tuyến trục chính đô thị phía Nam có mặt cắt rộng 54 m (nối với QL21A, QL21C, QL1). Tuyến trục chính đô thị kết nối bắc nam có mặt cắt rộng 50 m.

Tuyến trục chính đô thị kết nối Bắc Nam (Tuyến Ngọc Hồi – Phú Xuyến chỉnh hướng tuyến) với mặt cắt rộng 50m. Bên cạnh đó, còn tuyến trục chính đô thị kết nối Bắc Nam đi ven kênh Yên Cốc với mặt cắt rộng 45m.

Tuyến trục chính đô thị vực chạy trung tâm khu (chạy song song tuyến Ngọc Hồi - Phú Xuyên chỉnh hướng tuyến), kết nối các tuyến QL1, vành đai 4, vành đai 3,5, QL21C với khu vực nghiên cứu có mặt cắt ngang rộng 50m, đảm bảo 6 làn xe chạy.

Các đường liên khu khu vực được chi tiết bao gồm tuyến kết nối khu thể thao với trục chính đô thị 120 m có chiều rộng 54 m, và tuyến kết nối khu thể thao với trục chính đô thị 80 m và QL21C có chiều rộng 47 m.

Các tuyến đường chính khu vực có chiều rộng từ 29 m đến 54 m. Tỉnh lộ trong khu vực được cải tạo có chiều rộng 24 m.

Đối với đường nội bộ, các tuyến đường phân khu vực có chiều rộng 13 m và đường nhóm nhà ở có chiều rộng từ 10 m đến 13 m.

Về nút giao, các nút giao khác cốt được quy hoạch gồm nút giao giữa các tuyến 120 m với Quốc lộ 21C sẽ tổ chức cầu vượt liên thông. Nút giao giữa các tuyến 50 m với Đường Vành đai 4 được tổ chức dưới dạng nút giao hoa thị .

Nút giao tuyến liên khu vực rộng 120 m đoạn giao cắt với đường sắt Bắc Nam và đường sắt cao tốc đề xuất làm hầm chui. Tuyến Vành đai 3,5 và Vành đai 4 sẽ đi trên cao, cùng với tuyến đường sắt chạy song song, các tuyến đường đô thị giao cắt chui phía dưới.

Đối với nút giao bằng, các nút giao cắt giữa các tuyến đường cấp liên khu vực với nhau là các nút giao lớn, cần được bố trí đèn điều khiển tín hiệu giao thông và các đảo dẫn hướng.

Về công trình phụ trợ, đối với bãi đỗ xe, chỉ tiêu tính toán diện tích đỗ xe áp dụng cho khu vực đô thị là 4 m2/người. Quy hoạch đề xuất áp dụng chỉ tiêu bãi đỗ xe công cộng là 2,5 m2/người và khuyến khích áp dụng hình thức đỗ xe nhiều tầng hoặc bãi đỗ xe thông minh.

Trạm xe buýt sẽ được bố trí trên các tuyến đường chính khu vực trở lên, cách nhau khoảng 300-500 m và không quá 800 m.

Trên các sông, kênh, quy hoạch yêu cầu xây dựng các cầu, cống vượt sông, kênh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tĩnh không thông thủy theo quy định.