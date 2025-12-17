Một cơ hội hiếm có đang mở ra với thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam, nhà đầu tư muốn dẫn đầu chu kỳ mới cần làm ngay điều này

Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình quan trọng khi tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch đạt mức ấn tượng, nhưng nguồn cung khách sạn mới lại giảm tốc rõ rệt so với giai đoạn trước. Theo đánh giá trong Vietnam Hotel Investment Guide 2025 do Savills Hotels công bố, bối cảnh này đang tạo ra một điểm uốn quan trọng: các dự án hiện hữu có vị trí tốt nhưng chưa được khai thác tối đa giá trị có khả năng sẽ trở thành tâm điểm đầu tư trong năm 2026.

Ông Mauro Gasparotti - Giám đốc Cấp cao Savills Hotels, Khu vực Đông Nam Á cho biết xu hướng nổi bật nhất hiện nay không còn nằm ở việc mở rộng số lượng phòng, mà nằm ở cách nâng cấp tài sản để tăng năng lực cạnh tranh: "Việt Nam đang có nhiều dự án với vị trí rất tốt nhưng hiệu quả vận hành chưa được tối ưu. Khi nguồn cung mới chậm lại, đặc biệt tại khu vực TP.HCM và Hà Nội và nhu cầu khách hàng ngày càng đòi hỏi chất lượng cao hơn, nâng cấp và tái định vị sẽ trở thành chiến lược mang lại giá trị lớn nhất cho nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2030."

Số liệu từ Savills Hotels cho thấy hơn 68% nguồn cung hiện tại do chủ đầu tư tự vận hành, một số chưa đầu tư đúng mức cho trải nghiệm khách hàng. Theo đó, nếu được cải tạo, chuẩn hóa vận hành hoặc khai thác tốt mạng lưới phân phối thông qua hợp tác với thương hiệu quốc tế, hiệu quả hoạt động của nhiều dự án có thể cải thiện đáng kể.

Nguồn cung theo phân khúc tại một số điểm đến ven biển. Nguồn: Savills Hotels

Tại một số điểm đến như Hạ Long, Nha Trang, hay Mũi Né, nguồn cung phòng tập trung phần lớn ở phân khúc midscale, vốn đang phải cạnh tranh gay gắt về giá. Trong khi đó, nhu cầu của khách quốc tế từ châu Âu, Ấn Độ và Đông Bắc Á cũng như tầng lớp trung lưu Việt Nam lại có xu hướng dịch chuyển với yêu cầu cao hơn về trải nghiệm, dịch vụ và tiện ích. Sự lệch pha giữa cung và cầu này khiến những dự án có khả năng cải tạo, nâng cấp trở thành nhóm tài sản hấp dẫn nhất.

Trong khi đó, với rào cản pháp lý và quỹ đất khan hiếm, nhiều dự án hiện hữu tại TP.HCM và Hà Nội được đánh giá là những tài sản có giá trị gia tăng mạnh nếu được nâng cấp, tái định vị đúng tiềm năng. Xu hướng này càng rõ nét khi nguồn cung tương lai tại hai đô thị lớn gần như chạm trần.

Tại Hà Nội, chỉ khoảng 4.000 phòng mới dự kiến ra mắt từ nay đến năm 2028, chủ yếu thuộc phân khúc upscale - luxury. TP.HCM thậm chí còn hạn chế hơn với chưa đến 1.500 phòng đang trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, các thị trường mới như Quy Nhơn, Phú Yên, Hồ Tràm hay một số khu vực vệ tinh phía Bắc đang nổi lên nhờ tiến độ hạ tầng được đẩy mạnh, đặc biệt khi sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc trọng điểm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, để nắm bắt trọn vẹn cơ hội này, sản phẩm nghỉ dưỡng tại những điểm đến mới cần sự chuẩn hóa cao hơn, đa dạng trải nghiệm hơn và phù hợp với thị hiếu khách quốc tế, điều mà nâng cấp và tái định vị có thể giúp đạt được nhanh hơn nhiều so với phát triển dự án mới.

Ông Mauro nhận định: "Việt Nam đang có cơ hội hiếm có để nâng chất toàn bộ thị trường nghỉ dưỡng. Những nhà đầu tư chủ động tái đầu tư vào tài sản hiện hữu, từ thiết kế, cảnh quan đến vận hành sẽ là những người dẫn đầu trong chu kỳ tăng trưởng mới."

Với sự kết hợp giữa nguồn cầu mạnh, nguồn cung mới hạn chế và sự trưởng thành nhanh chóng của nhà đầu tư trong nước, năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mà việc tối ưu hóa chất lượng tài sản trở thành xu hướng chủ đạo. Savills Hotels cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để các chủ sở hữu xem xét lại chiến lược vận hành, đánh giá tiềm năng tái định vị thương hiệu và nhanh chóng nắm bắt làn sóng dịch chuyển của thị trường.