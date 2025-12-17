Park Residence: Quỹ căn hộ cao tầng giá từ 25 triệu/m² phía Nam thủ đô

Sở hữu "2 căn hộ trong 1" cùng mức giá siêu hời

Sau gần một năm tìm hiểu hàng loạt dự án từ nội đô đến ven đô nhưng phần lớn đều vượt quá khả năng tài chính, vợ chồng anh Hải Hà (29 tuổi) cuối cùng cũng tìm được cơ hội sở hữu mái ấm đầu tiên cho riêng mình tại đô thị Sun Urban City, ngay phía Nam Hà Nội.

Thời gian vừa qua, chủ đầu tư Sun Group thu hút sự chú ý khi công bố mở bán quỹ căn hộ mới Park Residence được bàn giao theo tiêu chuẩn, với mức giá chỉ từ 25 triệu/m2 diện tích hữu dụng (chưa bao gồm VAT và KPBT). Cụ thể, nhờ thiết kế chiều cao trần lên tới gần 5m, phần diện tích sử dụng thực tế của cư dân được mở rộng đáng kể. Một căn 29m² có thể khai thác tối đa khoảng 44m²; căn 45m² đạt khoảng 68m²; và căn 55m² có thể mở rộng lên đến 90m².

Giải pháp kiến trúc thông minh giúp mỗi căn hộ trở nên linh hoạt vượt trội, dễ dàng bố trí thêm phòng ngủ, phòng làm việc hoặc không gian lưu trữ mà vẫn đảm bảo sự thoáng đãng, một lợi thế hiếm thấy trong phân khúc căn hộ vừa và nhỏ.

Anh Hà chia sẻ:"Khi biết mức giá mở bán, vợ chồng tôi quyết định nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ một phần. Do xuống tiền sớm nên chúng tôi được hưởng chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư, giảm bớt nhiều áp lực tài chính. Đây là mức giá hiếm gặp với một căn hộ trong đại đô thị có hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, được phát triển bởi chủ đầu tư lớn như Sun Group."

Park Residence nằm giữa trung tâm tiện ích trong hệ sinh thái Sun Urban City. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Các tòa căn hộ Park Residence tọa lạc vị trí trung tâm đô thị Sun Urban City phía Nam thủ đô, khu vực đang chứng kiến làn sóng phát triển mạnh của hạ tầng liên kết vùng. Tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, Quốc lộ 1A mở rộng, đường vành đai kết nối giúp việc di chuyển từ đây về Hà Nội chỉ mất khoảng 45-50 phút.

Trải nghiệm mọi tiện ích trong tầm tay

So với các thế hệ trước, xu hướng chọn nhà của người trẻ ngày càng đa dạng và khác biệt. Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), ngoài điều kiện cần là chi phí, thì tiêu chuẩn về tiện ích sống chiếm phần lớn quyết định của khách hàng mua căn hộ Park Residence.

Đại lộ hoa 10ha ngay trung tâm phân khu Flora Avenue. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đối với thế hệ hiện đại, không gian sống không chỉ là nơi để ở, mà là nơi tích hợp tiện nghi, kết nối cộng đồng và cân bằng giữa công việc – giải trí – thư giãn. Park Residence nằm trong phân khu Flora Avenue và hưởng trọn hệ sinh thái "1001" tiện ích của đại đô thị Sun Urban City.

Tại đây, cư dân được tận hưởng những trải nghiệm giải trí – nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị: từ đại lộ hoa rộng 10ha ngay trước hiên nhà, công viên nước Sun World, công viên Thể thao đến các đại nhạc hội, show nhạc nước, pháo hoa rực rỡ hay chợ đêm sầm uất tại trục lễ hội 150m và Quảng trường Thời đại. Trong tương lai, hệ tiện ích sẽ mở rộng với quần thể du lịch – văn hóa – lịch sử từ các đô thị gần kề, hứa hẹn đưa khu vực phía Nam Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch quốc tế.

Công viên nước Sun World đối diện khu căn hộ đã đi vào vận hành ổn định. (Ảnh: Minh Khánh)

Ngoài ra, với Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và Bệnh viện Mặt trời, cư dân được hưởng đặc quyền dịch vụ y tế toàn diện. Chỉ với vài phút di chuyển, mọi vấn đề về sức khỏe sẽ được các chuyên gia, bác sỹ giàu kinh nghiệm thăm khám, điều trị. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục ngay nội khu như trường mầm non, trường tiểu học, trường liên cấp, trường nghề Sun Group góp phần kiến tạo nên hệ tiện ích trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

"Của hiếm" dành cho nhà đầu tư tiên phong

"Khi đánh giá một dự án bất động sản, yếu tố cốt lõi nằm ở tiềm năng tăng giá và khả năng khai thác dòng tiền dài hạn. Với Flora Avenue và đại đô thị Sun Urban City, hai yếu tố này đang hội tụ rõ nét", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Thực tế, hạ tầng khu vực Nam Thủ đô đang ngày càng hoàn thiện. Trong tương lai, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tới Hà Nội chỉ còn khoảng 8 phút, hay dự án sân bay vùng Thủ đô đặt tại Ninh Bình, dự kiến trở thành "cú hích" thu hút làn sóng đầu tư quốc tế. Khi giao thông phát triển, dòng dịch chuyển dân cư và đầu tư về khu vực sẽ mạnh mẽ hơn, kéo theo giá trị bất động sản gia tăng.

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 dự kiến khánh thành ngày 19/12. (Ảnh: Minh Khánh)

Khả năng khai thác cho thuê tại Park Residence được đánh giá rất cao nhờ vị trí kế cận các tiện ích trọng điểm, khu công nghiệp lớn tại Hà Nam (cũ). Lượng chuyên gia và lao động có nhu cầu lưu trú dài hạn tạo ra một thị trường ổn định. Với căn hộ hoàn thiện, khách mua có thể cho thuê ngay, không phải bỏ thêm chi phí và thời gian chờ đợi hoàn thiện nội thất.

Trong tương lai gần, khi Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 cùng Đô thị đại học Nam Cao vận hành xuyên suốt, khu vực phía Nam Thủ đô sẽ trở thành "điểm hẹn" của đội ngũ giảng viên, bác sĩ, chuyên gia và sinh viên. Chính làn sóng cư dân tri thức này đã và sẽ hội tụ về Sun Urban City, tạo nên cộng đồng văn minh và tiềm năng gia tăng giá trị thương mại, dịch vụ lưu trú cho chủ sở hữu.

Nhà đầu tư Park Residence đón đầu thị trường. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Không chỉ phù hợp với người mua ở thực nhờ tài chính vừa tầm, Park Residence cũng mở ra cơ hội đón đầu xu hướng "giãn dân" từ Hà Nội. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang quay lại thị trường sau giai đoạn trầm lắng, việc sở hữu một căn hộ hoàn thiện, pháp lý minh bạch, hạ tầng được quy hoạch bài bản là điều mà nhà đầu tư tiên phong đang tìm kiếm.