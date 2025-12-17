Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một dự án đô thị ở Cà Mau nợ thuế hơn 21 tỷ đồng

17-12-2025 - 08:34 AM | Bất động sản

Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh Phú (phường Lý Văn Lâm) còn nợ tiền sử dụng đất hơn 21 tỷ đồng, trong đó tiền nợ hơn 16,6 tỷ đồng còn lại tiền phạt chậm nộp.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận thanh tra Dự án Khu dân cư Thạnh Phú tại phường Lý Văn Lâm (Cà Mau), do Công ty TNHH Thiên Tân làm chủ đầu tư. Qua thanh tra cho thấy, dự án hiện gặp vướng mắc lớn ở công tác đất đai và giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu dân cư Thạnh Phú, Cà Mau.

Theo quy hoạch, tổng diện tích dự án hơn 11,8ha. Đến nay, Công ty Thiên Tân đã được UBND tỉnh Cà Mau giao, cho thuê gần 9,5ha, gồm đất ở đô thị, đất giao thông, đất công trình công cộng và đất thương mại, dịch vụ.

Hiện, chủ đầu tư còn hơn 2,2ha đất dự án chưa được UBND tỉnh Cà Mau giao, cho thuê. Trong đó, hơn 1ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhưng nhà đầu tư chưa hoàn tất thủ tục xin giao đất.

Với diện tích hơn 1,1ha còn lại, Công ty Thiên Tân nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau (Công ty phát triển nhà Cà Mau), hiện liên quan một vụ án hình sự được TAND tỉnh Cà Mau thụ lý.

Về tiền sử dụng đất chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Thạnh Phú phải hơn 52,4 tỷ đồng (đã trừ chi phí giải phóng mặt bằng, tiền hạ tầng).

Đến thời điểm thanh tra, Công ty Thiên Tân đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 35,7 tỷ đồng, còn nợ tiền sử dụng đất hơn 21 tỷ đồng (trong đó tiền nợ hơn 16,6 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp hơn 4,4 tỷ đồng).

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền đẩy nhanh xử lý vụ án liên quan tới phần diện tích đất Công ty Thiên Tân đã mua từ Công ty phát triển nhà Cà Mau để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án trên.

Thanh tra cũng kiến nghị cấp thẩm quyền đôn đốc chủ đầu tư nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 21 tỷ đồng còn nợ trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được đề nghị đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai với diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư Khu dân cư Thạnh Phú được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt giải phóng mặt bằng phần còn lại.

Theo Tân Lập

Tiền Phong

