Giá nhà vượt tầm với, Diamond Boulevard trở thành lựa chọn cho người trẻ với 35 triệu/m2

Thu nhập tăng chậm – giá nhà tăng nhanh: Bài toán an cư của người trẻ ngày càng nan giải

Vợ chồng anh Trần Quốc Huy (31 tuổi) và chị Phạm Thùy Linh (30 tuổi), đang thuê nhà tại Bình Thạnh, cho biết: "Hai vợ chồng thu nhập hơn 40 triệu đồng mỗi tháng nhưng căn hộ trung tâm giờ toàn 5 - 6 tỷ. Nếu mua, gần như phải dồn hết thu nhập để trả nợ. Chúng tôi từng đặt mục tiêu 30 tuổi sẽ mua được nhà, nhưng có lẽ giấc mơ đó phải lùi thêm vài năm nữa."

Ở góc nhìn cá nhân, Nguyễn Minh Khang (27 tuổi), nhân viên văn phòng tại TP.Thủ Đức, bộc bạch: "Lương của tôi mỗi năm chỉ tăng khoảng 5%, trong khi giá căn hộ lại tăng gấp rưỡi. Sau 5 năm đi làm, tiền tiết kiệm vẫn không đủ cho khoản trả trước. Cảm giác như mình cứ chạy theo giấc mơ an cư mà mãi không kịp."

Theo bà Giang Huỳnh, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu thị trường và S22M Savills Việt Nam, TP.HCM là nơi tập trung lượng lớn người trẻ có trình độ, thu hút dân số từ nhiều tỉnh thành. Gần 55% dân số thuộc nhóm trẻ và khoảng 30% trong số đó có nhu cầu mua nhà thực. Tuy nhiên, khả năng tích lũy của nhóm này chỉ ở mức trung bình, phần lớn chỉ có thể tiếp cận phân khúc giá 1,5–2,5 tỷ đồng/căn.

Nguồn cung hiện tại vẫn chưa thực sự đáp ứng được đúng nhu cầu của người trẻ. Căn hộ 2–3 tỷ đồng tại TP.HCM hiện chỉ chiếm dưới 20% tổng nguồn cung, phần lớn nằm ở vùng ven, khiến nhóm khách hàng trẻ gần như không có nhiều lựa chọn. Giá nhà tiếp tục neo ở mức cao, trong khi lượng dự án đáp ứng đủ ba yếu tố "vị trí phù hợp – diện tích vừa phải – giá trong tầm tay" ngày càng hiếm.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng nhấn mạnh rằng phần lớn người trẻ đang sinh sống và làm việc tại thành phố đều có nhu cầu mua nhà, nhưng khả năng tiếp cận ngày càng khó khăn do giá tăng nhanh và nguồn cung không phù hợp túi tiền.

Khảo sát tại một số sàn giao dịch cho thấy người trẻ ưu tiên những căn hộ có kết nối thuận tiện, vị trí gần trung tâm hay các khu công nghiệp với đầy đủ tiện ích, pháp lý rõ ràng và đặc biệt là giá bán phải trong khả năng chi trả. Tuy nhiên, thị trường hiện nay chủ yếu nghiêng về phân khúc trung – cao cấp, khiến các sản phẩm "vừa túi tiền" giảm mạnh.

Bối cảnh này dẫn tới xu hướng dịch chuyển ra các khu vực như Đông Bắc TPHCM – nơi vẫn còn những căn hộ có mức giá hợp lý hơn. Nhưng không phải dự án căn hộ nào cũng thỏa mãn ba tiêu chí: giá phù hợp – pháp lý rõ ràng – tiện ích hoàn chỉnh.

Khu căn hộ Diamond Boulevard có mức giá chỉ từ 35 triệu/m2 trên trục Quốc Lộ 13, sát cạnh ga C7 thuộc tuyến metro Thủ Dầu Một - TPHCM.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của các dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực của người trẻ, đặc biệt là nhóm mua nhà lần đầu, đang trở nên vô cùng quan trọng. Và đó cũng là lý do Diamond Boulevard thu hút sự chú ý khi mang đến lời giải thực tế cho bài toán an cư vốn kéo dài nhiều năm của thế hệ trẻ đô thị hiện nay.

Diamond Boulevard: Lựa chọn "vừa tầm" hiếm hoi cho người trẻ

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 và liền kề ga C7 của tuyến metro Thủ Dầu Một – TP.HCM, Diamond Boulevard sở hữu lợi thế kết nối nổi bật. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích quan trọng trong khu vực như AEON Mall, Vincom, Mega Market, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Becamex hay Columbia Asia, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt – mua sắm – chăm sóc sức khỏe chỉ trong thời gian ngắn di chuyển.

Điểm đáng chú ý nhất của Diamond Boulevard là mức giá công bố chỉ từ 35 triệu đồng/m² - bàn giao full nội thất, được xem là khu căn hộ có mức giá "chạm đáy thị trường" trong nhóm sản phẩm khu căn hộ đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trục Quốc Lộ 13 hiện nay. Với mức giá này, nhiều người trẻ có thể dễ dàng tính toán dòng tiền và chuẩn bị vốn ban đầu mà không phải chịu áp lực tài chính quá lớn.

Diamond Boulevard gần kề hàng loạt các tiện ích quan trọng trong khu vực giúp đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt – mua sắm – chăm sóc sức khỏe chỉ trong thời gian ngắn di chuyển.

Bên cạnh giá bán, khu căn hộ còn sở hữu hệ tiện ích nội khu đa dạng như hồ bơi, khu thương mại, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời và đường dạo bộ. Hệ thống tiện ích được thiết kế hướng đến lối sống năng động – tiện nghi của người trẻ, mang đến trải nghiệm sống thuận tiện ngay trong nội khu.

Diamond Boulevard cũng được đánh giá cao nhờ pháp lý hoàn chỉnh và bàn giao full nội thất, giúp người mua tiết kiệm phần lớn chi phí trang bị căn hộ. Đây là ưu điểm phù hợp với nhóm khách hàng trẻ muốn nhận nhà nhanh để an cư hoặc khai thác cho thuê ngay.

Không chỉ mang lại mức giá hợp lý, khu căn hộ còn áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính như khách hàng chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán, sau đó có thể trả từ 1%/tháng theo khả năng tài chính. Dự án hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà và thêm 12 tháng sau bàn giao, chiết khấu lên đến 2% và ân hạn nợ gốc 3 năm, tạo thuận lợi cho người mua xoay vốn hoặc chờ dòng tiền cho thuê. Những chính sách này giúp người trẻ giảm áp lực vốn đầu tư ban đầu, đồng thời dễ dàng cân đối nguồn tiền trong giai đoạn thanh toán.

Giới chuyên gia nhận định các khu căn hộ "vừa tầm" như Diamond Boulevard có lợi thế cạnh tranh lớn khi phục vụ đúng nhu cầu thật của nhóm khách hàng trẻ – nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu nhà ở tại TP.HCM. Với mức giá hợp lý, vị trí kết nối thuận tiện và tiện ích hoàn thiện, Diamond Boulevard được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của thế hệ trẻ, đồng thời tạo điểm sáng cho thị trường bất động sản khu vực Đông Bắc TP.HCM.