Tăng trưởng đột phá, HVC liên tiếp trúng thầu, đạt nhiều dấu mốc quan trọng

Năm 2025 được xem là năm bản lề của nền kinh tế Việt Nam khi bước vào "kỷ nguyên vươn mình", song cũng là giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều bất ổn về xung đột chính trị, biến động kinh tế và các chính sách thuế đối ứng từ Mỹ. Thực tế đó buộc các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực nội tại và khả năng thích ứng linh hoạt để nắm bắt cơ hội bứt phá.

Chia sẻ với báo chí hồi đầu năm, Ban Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC đã khẳng định: "HVC Group đang bước sang một chương mới trên hành trình phát triển". Thực tế, chương mới ấy đang được hiện thực hóa rõ nét thông qua chiến lược kinh doanh, nhất là việc mở rộng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Không chỉ khẳng định vị thế ở mảng tổng thầu công nghệ vui chơi giải trí cao cấp, cơ điện M&E, thiết kế và sản xuất thiết bị cơ điện, năm 2025, HVC đã đánh dấu bước "chuyển mình" quan trọng khi chính thức tham gia sâu vào lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp.

Với thế mạnh vượt trội về năng lực, kinh nghiệm và uy tín thương hiệu, HVC mang tới giải pháp toàn diện từ thiết kế, thi công xây dựng, thi công cơ điện, sản xuất - cung cấp thiết bị cho tới khâu hoàn thiện, bảo trì. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp này đã "bỏ túi" hàng loạt hợp đồng giá trị tại các dự án CNCTech Glory, CNCTech Dream, Nhà máy công nghệ cao UTI, Nhà máy sản xuất ATR…

HVC là doanh nghiệp hiếm hoi mang đến dịch vụ tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp toàn diện cho nhà đầu tư

Song song với đó, HVC liên tiếp nhận về tay nhiều hợp đồng lớn ở các mảng hoạt động khác từ đối tác chiến lược Vingroup, Sun Group, BIM Group, EuroWindow Holdings… thuộc những dự án trọng điểm như: NOXH Happy Home Tràng Cát, Sun Urban City Hà Nam, EuroWindow Light City, EuroWindow Sport Garden, Đại học Phenikaa, Blanca Vũng Tàu, Sailing Club Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vũ Yên, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn…

Ở lĩnh vực thiết kế, sản xuất thiết bị cơ điện, HVC ghi nhiều dấu ấn khi xuất khẩu tủ điện, thang máng cáp sang Lào và Indonesia, đồng thời hiện diện ở những dự án tầm cỡ trong nước, được các chủ đầu tư lớn tin tưởng, đánh giá cao.

Năm 2025, HVC tiếp tục lọt Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín tại Việt Nam

Sự "vươn mình" của HVC không chỉ thể hiện qua các hợp đồng giá trị mà còn nằm ở những cột mốc đáng tự hào. Năm 2025, công ty tiếp tục lọt Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín tại Việt Nam, cạnh tranh sòng phẳng với các tên tuổi lớn. HVC cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm mang đến những công trình chất lượng, đạt tiêu chuẩn cao.

Khởi nguồn là nhà thầu thiết bị công nghệ vui chơi giải trí cao cấp, HVC đã từng bước mở rộng chiến lược, trong đó phải kể đến vai trò chủ đầu tư dự án bất động sản "Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng, kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình" (tên thương mại là Euro Villas) nay thuộc phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ). Sau những nỗ lực triển khai, đến nay dự án đã hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như: Thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường... HVC đang phấn đấu hoàn tất các thủ tục còn lại, sớm khởi công dự án và đặt mục tiêu đưa Euro Villas trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản.

Phối cảnh dự án Euro Villas do HVC làm chủ đầu tư

Theo chia sẻ của Ban Lãnh đạo HVC, năm 2025, công ty ghi nhận bước tăng trưởng đột phá khi tổng giá trị hợp đồng đã ký kết tính tới thời điểm hiện tại vượt mốc 1.000 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, doanh thu thực hiện tính đến thời điểm này đã đạt kế hoạch đề ra của năm 2025 (tăng khoảng 60% so với năm 2024).

Trong Quý III, IV công ty ký kết thêm nhiều hợp đồng giá trị với các chủ đầu tư uy tín ở cả lĩnh vực tổng thầu cơ điện và tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp. Với đà tăng trưởng hiện tại, khả năng cao HVC hiện thực hóa mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2025, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

"HVC không chỉ mang đến những công trình chất lượng mà còn xây dựng niềm tin và giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác. Sự hiện diện của chúng tôi ở mỗi dự án là lời khẳng định cho năng lực chuyên môn và khát vọng vươn tầm của HVC. Bước sang chương mới trên hành trình phát triển, ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư, HVC vẫn xác định chiến lược kinh doanh tập trung vào các mảng hoạt động cốt lõi, đặc biệt phấn đấu đưa HVC trở thành thương hiệu lớn về tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp tại Việt Nam," ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc HVC Group chia sẻ.