Bảng giá thấp bất ngờ của Đông Hải – trung tâm kinh tế mới Hải Phòng

Các vị trí mặt tiền trung tâm có khả năng khai thác kinh doanh và lưu trú luôn thiết lập mặt bằng giá top đầu. Tại Hà Nội, giá nhà phố ở các quận lõi dao động từ 700 triệu đến gần 2 tỷ/m2. TP.HCM giá nhà mặt tiền quanh khu vực Quận 1 hay Sala phổ biến từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ/m2. Ngay tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Quy Nhơn hay Vũng Tàu, đất kinh doanh sát biển cũng đạt mức 300–500 triệu/m2

Tại Hải Phòng – nền kinh tế và FDI lớn thứ 3 cả nước, top 4 KCN và dân số, giá nhà phố tại các tuyến đường đắt đỏ nhất ở Hồng Bàng (cũ) phổ biến ở mức 200–330 triệu/m2. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 5 năm qua, giá nhà đất tại Thủy Nguyên, Hồng Bàng và Lê Chân đã tăng gấp đôi.

Tuy nhiên Đông Hải thuộc quận Hải An (cũ) lại đang có diễn biến trái ngược với tiềm năng khi giá nằm trong mức thấp. Đơn cử Lumira Ville – khu đô thị thương mại có vị trí đắc địa bậc nhất khu vực ghi nhận mức giá từ khoảng 48 triệu/m2. Trong khi đó, shophouse các khu vực lân cận như Dương Kinh đã dao động 80–100 triệu đồng/m2, còn Vũ Yên ở mức 100–200 triệu/m2 tùy vị trí.

Nếu Thủy Nguyên là trung tâm hành chính mới, Hồng Bàng – Lê Chân là trung tâm kinh tế truyền thống, thì Đông Hải được định vị là trung tâm kinh tế mới của Hải Phòng và trung tâm logistics Quốc tế. Khu vực này là nơi duy nhất tại miền Bắc hội tụ tất cả hình thái kinh tế và vận tải khi sở hữu cảng biển lớn nhỏ, tiếp giáp cảng nước sâu Lạch Huyện – nơi xử lý khoảng 70% sản lượng container miền Bắc, nằm sát sân bay quốc tế Cát Bi và khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, chiếm 70% diện tích công nghiệp của Hải Phòng trước sáp nhập.

Bệ phóng quan trọng hơn nằm ở hạ tầng đường sắt. Đông Hải sở hữu hai ga Nam Đình Vũ và Đình Vũ, kết nối trực tiếp với ga cuối Lạch Huyện, hình thành trung tâm hậu cần và kho bãi then chốt của tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Vân Nam. Đây là tuyến vận tải chiến lược đưa hàng hóa từ tỉnh Vân Nam với quy mô khoảng 48 triệu dân ra cảng biển để xuất khẩu toàn cầu. Bên cạnh đó, Đông Hải còn sở hữu 1077ha/6292 ha khu thương mại tự do vừa được phê duyệt.

Việc giá Đông Hải chưa bứt phá mạnh được lý giải bởi yếu tố thời điểm. Trong giai đoạn trước, dòng vốn và sự hiện diện của các "ông lớn" bất động sản tập trung nhiều vào Thủy Nguyên hay các khu vực khác, kéo mặt bằng giá tăng sớm. Trong khi đó, Đông Hải chỉ thực sự bước vào chu kỳ tăng tốc từ cuối năm 2025, khi tuyến đường sắt chính thức khởi công và các chính sách của khu thương mại tự do dần đi vào thực thi. Giai đoạn 2025–2030 được xem là chu kỳ bứt phá rõ nét nhất của khu vực này.

80% sản phẩm 2 mặt tiền

Lumira Ville với vị trí trung tâm Đông Hải hưởng trọn tất cả lợi thế của một trung tâm kinh tế mới nên mặt bằng giá sẽ tăng mạnh theo diễn biến của lộ trình phát triển để tương xứng vị thế. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu 3 yếu tố nổi trội. Thứ nhất, ôm trọn 4 mặt đại llộ gồm trục Đặng Kinh rộng 68 m – tuyến kết nối trực tiếp cảng biển và sân bay chỉ trong 3–5 phút, hai trục đường Liên Phường 30–40 m và trục Bùi Viện – World Bank kết nối thẳng Lê Hồng Phong. Đáng chú ý, Lumira Ville còn nằm giữa trung điểm hai ga đường sắt Nam Đình Vũ và Đình Vũ, đón trọn các luồng giao thương và logistics của toàn khu vực.

Thứ 2, khu đô thị hiếm hoi quy hoạch bàn cờ thông thương tứ phía, 4 lầu 1 tum, diện tích đất phổ biến 125m2 và diện tích sử dụng hơn 300m2 nên gần như 100% sản phẩm đều có khả năng kinh doanh

Thứ 3, mô hình Hybrid Unit kết hợp an cư cao cấp và thương phố sầm uất ngay trong 1 không gian khi có hơn 30 tiện ích chuẩn quốc tế "All-In-One", kiến trúc Tân cổ điển, đáp ứng xu thế lưu trú, mua sắm, kinh doanh chỉ trong một bước chân.

Đón trọn dòng giao thương – lưu trú trên toàn cầu từ mô hình Hybrid Unit độc đáo

Bên cạnh lợi thế về giá thì chính sách dòng tiền cũng được đánh giá là một đòn bẩy đột phá lợi nhuận cho nhà đầu tư bởi chính sách ân hạn nợ gốc và lãi vay lên tới 36 tháng, lên đến 70% giá trị sản phẩm. Theo đó, trong 3 năm từ 2026 đến hết 2028, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán khoảng 30% vốn tự có, đúng vào thời điểm Đông Hải bước vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ nhất.

Với kịch bản tăng trưởng thận trọng 10–15% mỗi năm, giá nhà phố Lumira có thể tăng 30–45% sau 03 năm, tương đương X2 lợi nhuận. Ở kịch bản như Thủy Nguyên tăng 20%/năm trong chu kỳ trước, nhà đầu tư có thể X3 lợi nhuận trên số vốn ban đầu.