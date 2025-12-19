Tuyến cao tốc hơn 21.000 tỷ đồng, dài 88km do liên danh Đèo Cả thi công vượt tiến độ 6 tháng chính thức thông xe kỹ thuật vào hôm nay

Ngày 19/12/2025, Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng tổ chức khánh thành, thông xe kỹ thuật Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một trong những dự án công trình giao thông trọng điểm nằm trong loạt 234 dự án, công trình trên khắp cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành dịp 19/12 với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 gồm 12 thành phần, với tổng chiều dài 729km, trong đó Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, là đoạn tuyến dài nhất, có quy mô lớn nhất và yêu cầu kỹ thuật cao nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam.

Sau gần 3 năm triển khai thi công với quyết tâm cao nhất, phát huy tinh thần "vượt nắng thắng mưa", Ban Quản lý dự án 2, Liên danh các Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công ty Cổ phần xây dựng Đèo Cả, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, Công ty Cổ phần Trường Long đã hoàn thành dự án đủ điều thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng mức đầu tư 21.110 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng mức đầu tư 21.110 tỷ đồng.

Dự án khởi công 1/1/2023, theo hợp đồng ký kết hoàn thành tháng 8/2026, dự kiến vượt tiến độ 6 tháng.

Dự án có điểm đầu tại Km1050+000 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) kết nối với Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn; điểm cuối Km 1038+000 (Phường Bồng Sơn tỉnh Gia Lai) kết nối Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Tổng chiều dài tuyến là 88km, đi qua địa phận xã/phường Nghĩa Giang, Đình Cương, Phước Giang, Mộ Đức, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Phường Đức Phổ và xã Khánh Cường thuộc tỉnh Quảng Ngãi và các xã/phường: Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và Bồng Sơn tỉnh Gia Lai.

Hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đến nay, các hạng mục đã hoàn thành bao gồm: 88km đường tuyến chính; 77 cầu (cầu chính tuyến và cầu vượt đường ngang); 03 hầm: hầm số 1 (hầm Đức Phổ), hầm số 2 (hầm Huân Phong) và hầm số 3 (hầm Bình Đê) và 06 nút giao liên thông: nút giao đầu tuyến Km1051+494 (Nghĩa Giang); nút giao TL624B (Km1069+200); nút giao QL24 (Km1084+320); nút giao Đức Phổ (Km1092+640); nút giao Sa Huỳnh (Km1099+820) và nút giao Km1129+00 kết nối ĐT638 và QL1 thuộc Phường Hoài Nhơn - tỉnh Gia Lai.

Tuyến chính Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được tổ chức thông xe kỹ thuật 88km vào ngày 19/12/2025 và dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác dự kiến từ tháng 01/2026 (sau khi hoàn thành các thủ tục nghiệm thu của Dự án và hoàn thành kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đồng bộ với tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ).

Đồng thời, các Nhà đầu tư, Ban QLDA 2 và các Nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn bao gồm: Hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và hoàn thiện 3 ống hầm bên trái.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sau khi đi vào khai thác sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu "3000km đường cao tốc vào năm 2025" nối liền từ Lạng Sơn đến Cà Mau tạo nên trục xương sống giao thông Quốc gia.

Đồng thời, dự án giúp kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị các tỉnh vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng và đảm bảo an ninh quốc phòng.