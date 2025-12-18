Tin vui cho hàng triệu người dân Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các chương trình, sự kiện Lễ khánh thành, khởi công, động thổ chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, có 2 điểm cầu chính của thành phố kết nối trực tuyến với Trung ương (2 điểm cầu tương ứng 4 công trình, dự án).

Một, lễ khánh thành một số công trình thuộc Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (thuộc điểm cầu Trực tuyến của Trung ương).

Địa điểm tổ chức tại Lô NƠ.CN thuộc dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ xã Lê Lợi và xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (nay là phường An Dương), thành phố Hải Phòng.

Hai, lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (thuộc điểm cầu Trực tuyến của Trung ương).

Địa điểm tổ chức tại phường An Biên, Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, có 9 điểm cầu thành phố tổ chức đồng thời với Trung ương.

Một, lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô 1.14/CTHH-01 (Dự án thành phần số 01: Đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ - căn hộ 41 tầng).

Địa điểm tổ chức tại Lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên (nay là phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Hai, lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (Dự án thành phần 1: Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Địa điểm tổ chức tại Khu vực đường vào ga Nam Hải Dương (địa bàn xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng).

Ba, lễ khởi công tại dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hoá, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại.

Địa điểm tổ chức tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Bốn, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền - Dự án thành phần 1 (hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thương mại).

Địa điểm tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Năm, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên.

Địa điểm tổ chức tại xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng.

Sau, lễ khởi công dự án xây mới các khối nhà cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Địa điểm tổ chức trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.

Bảy, lễ khởi công Cụm công nghiệp An Thọ. Địa điểm tổ chức tại xã An Hưng, thành phố Hải Phòng.

Tám, lễ khởi công Cụm công nghiệp An Phụ. Địa điểm tổ chức tại phường Trần Liễu, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng.

Chín, lễ khởi công Cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên. Địa điểm tổ chức tại xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng.