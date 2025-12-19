Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng nay, TPHCM tổ chức khởi công, khánh thành hàng loạt dự án, công trình trọng điểm

19-12-2025 - 06:33 AM | Bất động sản

TPHCM khởi công, khánh thành hàng loạt dự án, công trình nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, sáng nay (19-12), thành phố sẽ tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án trên địa bàn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Cạnh đó, giới thiệu các công trình có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, giao thông và đô thị hóa, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. 

Sáng nay, TPHCM tổ chức khởi công, khánh thành hàng loạt dự án, công trình trọng điểm- Ảnh 1.

TPHCM sẽ tổ chức lễ khởi công dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên. Ảnh: TẤN THẠNH

Buổi lễ sẽ được diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (cầu truyền hình).

Trong đó, điểm cầu trực tiếp chính đặt tại lễ khởi công dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn). 

Lễ động thổ dự án Tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ được diễn ra tại đường Duyên Hải, xã Cần Giờ.

Cũng trong sáng 19-12 sẽ diễn ra lễ khởi công dự án Thành phần 2 thuộc dự án Xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1. Lễ khởi công được tổ chức tại xã Phú Hòa Đông.

Lễ khánh thành dự án Cấp điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo (tại Đặc khu Côn Đảo).

Lễ khánh thành cầu Bình Khánh (dự án Cao tốc Bến Lức - Long Thành), diễn ra tại đầu cầu phía xã Hiệp Phước, TPHCM.

Lễ khởi công dự án Trung tâm chăm sóc khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ - Bệnh viện Thống Nhất (số 1 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất).

Lễ khởi công dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (địa điểm: phường Tân Hải và xã Châu Pha).

Lễ khánh thành dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM).

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

