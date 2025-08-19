Hôm nay, hơn 8 km đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP.HCM gần 7.000 tỷ đồng được khánh thành, sẽ đưa vào khai thác từ ngày 20/8

Một đoạn dự án thành phần 1A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM

Hôm nay (19/8), tại TP.HCM, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM.

Để sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, trong thời gian vừa qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và đơn vị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận; các nhà thầu xây lắp, tư vấn đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành Dự án theo tiến độ đề ra.

Đặc biệt, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã cùng nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị tham gia đã tổ chức phát động phong trào thi đua: "60 ngày đêm quyết tâm thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 để lập thành tích chào mừng 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)".

Đến nay Dự án đã hoàn thành, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để tổ chức lễ khánh thành vào ngày 19/8/2025, chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ 7h00 ngày 20/8/22025

Theo đó, điểm đầu kết nối với Dự án thành phần 3 tại Km5+000 thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối kết nối với Dự án thành phần 1 tại Km13+140 thuộc địa phận TP. Thủ Đức, TP.HCM. Tổng chiều dài dự án khoảng 8,14 km. Tổng mức đầu tư 6.955 tỷ đồng.

Việc khánh thành, đưa vào khai thác Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 sẽ rút ngắn hành trình từ tỉnh Đồng Nai đến TP.HCM, mở ra một hành trình phát triển mới tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội thị TP.HCM.

Công trình còn từng bước góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường Vành đai 3 TP.HCM theo quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ Xây dựng cho biết, từ 7h00 ngày 20/8/2025 đến tháng 12/2026, khai thác Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (kết nối giao thông từ TL25B (Đồng Nai) -> Cao tốc HLD), trong đó, có sử sụng 300 m đường tạm thuộc Dự án thành phần 1 (chờ xây dựng hoàn thành nút giao thuộc Dự án thành phần 1, tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2025).

Từ tháng 12/2026 trở đi (sau khi Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 hoàn thành): Tổ chức giao thông toàn tuyến cao tốc, tốc độ 100 km/h (xe cơ giới lưu thông tuyến cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành), riêng cầu Nhơn Trạch khai thác giao thông hỗn hợp (tổ chức mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa làn xe cơ giới và làn xe hỗn hợp), làn xe cơ giới tốc độ 80 km/h, làn xe hỗn hợp tốc độ 60 km/h.

Trong giai đoạn này, khai thác với tốc độ 80 km/h, chỉ cho phép các phương tiện: xe con, xe tải nhỏ hơn 1,5 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở xuống lưu thông; xe 02 bánh được phép lưu thông đoạn từ TL25B đến nút giao Lý Tự Trọng thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, chưa được phép lưu thông qua cầu Nhơn Trạch.