Cú tái xuất của đại gia Khoa "khàn" sau gần 10 năm ẩn mình tại siêu dự án "kỳ tích sông Hồng" 855.000 tỷ đồng

Xuất hiện tại lễ khởi công dự án dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Trần Đăng Khoa (Khoa "khàn") chính thức lộ diện với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, đánh dấu lần tái xuất hiếm hoi của vị đại gia này trên thương trường sau gần một thập kỷ vắng bóng trước truyền thông.

Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Tại Đại Quang Minh, ông Khoa cũng mới chỉ trở lại vai trò Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đảm nhiệm.

Ông Trần Đăng Khoa (SN 1970) là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm nay, THACO công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp phát triển bất động sản và hạ tầng quy mô lớn, được biết đến nhiều nhất với khu đô thị Sala 257 ha – một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, Đại Quang Minh cũng là nhà đầu tư thực hiện 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

Việc tham gia phát triển các dự án này góp phần đưa tên tuổi ông Khoa đến gần hơn với thị trường bất động sản TP.HCM, dù bản thân ông vẫn giữ phong cách kín tiếng, hạn chế tiếp xúc với truyền thông.

Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động: phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương 786 ha tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng; liên danh Tập đoàn Sơn Hải triển khai cao tốc Dầu Giây – Tân Phú dài 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Tại dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn khoảng 855.000 tỷ đồng, Đại Quang Minh là một trong 6 nhà đầu tư trong liên danh thực hiện cùng với Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. Trong đó, Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quyết định cho ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, đại diện liên danh các nhà đầu tư

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của Hà Nội. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Dự án này chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 là trục đại lộ cảnh quan tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Dự án gồm tuyến đại lộ tả Hồng với quy mô 4-10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250ha cùng hệ thống kè sông phía tả Hồng dài khoảng 29km.

Dự án thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8-10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng. Việc đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn mới.

Dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/02/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Phương Hoàng



