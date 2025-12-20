Việc di chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM và ngược lại đang tồn tại một khoảng trống lớn. Người dân hiện chủ yếu có 2 sự lựa chọn: Hoặc là nhanh và chi phí cao với hàng không (khoảng 2 giờ) và chậm với chi phí thấp hơn là đường bộ cao tốc và đường sắt Thống Nhất (khoảng 30 giờ).