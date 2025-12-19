Lễ khánh thành Cara River Park chào mừng Đại hội XIV: Dấu ấn Tổng thầu VictoryCons

Đây là một trong những dự án trọng điểm của TP. Cần Thơ, được lựa chọn trong danh mục các công trình khánh thành, khởi công chào mừng 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng của Cara Group, mà còn ghi dấu ấn nổi bật của VictoryCons – Tổng thầu thi công, đơn vị đã góp phần hiện thực hóa một công trình mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, đáp ứng yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tính biểu tượng đô thị.

Cara River Park – Công trình tiêu biểu chào mừng sự kiện chính trị trọng đại

Việc Cara River Park được lựa chọn trong danh mục các công trình khánh thành chào mừng 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025) và hướng tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định rõ tầm vóc, ý nghĩa và giá trị biểu trưng của dự án trong chiến lược phát triển đô thị TP. Cần Thơ.

Toàn cảnh dự án Cara River Park tại quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Trong bối cảnh cả nước thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại, các công trình được lựa chọn không chỉ đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng, mà còn phải thể hiện được định hướng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đô thị, hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cara River Park, với vị thế là khu căn hộ cao cấp tại cửa ngõ phía Nam thành phố, đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó, xứng tầm với vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa của ĐBSCL.

Cara River Park – Dự án tiêu biểu gắn với dấu ấn VictoryCons

Cara River Park là dự án căn hộ cao cấp hạng sang, tổng mức đầu tư hơn 564 tỷ đồng, do Cara Group làm chủ đầu tư, được phát triển theo định hướng hiện đại, góp phần kiến tạo không gian sống phù hợp với chiến lược phát triển đô thị của TP. Cần Thơ. Dự án tọa lạc tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Cái Răng – khu vực trung tâm hành chính, đô thị mới của thành phố, sở hữu lợi thế kết nối giao thông thuận lợi và tiềm năng phát triển dài hạn.

Trong quá trình triển khai dự án, các hạng mục do VictoryCons – Tổng thầu thi công thực hiện được triển khai đồng bộ, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần bảo đảm chất lượng tổng thể, tiến độ và tính đồng bộ của công trình, hài hòa giữa công năng sử dụng và giá trị thẩm mỹ.

Ông Dương Quốc Thủy – Tổng Giám Đốc Cara Group: Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa của dự án Cara River Park

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Dương Quốc Thủy – Tổng Giám Đốc Cara Group cho biết:

"Cara River Park là dự án có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của Cara Group tại TP. Cần Thơ. Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của một công trình trọng điểm, chúng tôi đánh giá cao vai trò của Tổng thầu VictoryCons – đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tổ chức thi công khoa học và bảo đảm chất lượng công trình theo đúng định hướng đề ra."

Với quy mô tổng cộng 358 căn hộ, trong đó có 8 căn penthouse và 20 căn shophouse thương mại, Cara River Park hội tụ đầy đủ các yếu tố từ vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản đến hệ thống tiện ích hiện đại như hồ bơi vô cực, khu thể thao – chăm sóc sức khỏe, công viên trung tâm và dãy shophouse thương mại đẳng cấp.

Dự án sử dụng vật liệu xây dựng được nhập khẩu từ châu Âu, bảo đảm chất lượng công trình, tính thẩm mỹ và độ bền vững lâu dài. Việc bàn giao những căn hộ đầu tiên đúng tiến độ đã hiện thực hóa cam kết của chủ đầu tư với khách hàng, đồng thời khẳng định Cara River Park là cột mốc vàng son trong hành trình phát triển của Cara Group.

VictoryCons khẳng định năng lực tổng thầu tại Cara River Park

Ông Dương Minh Trí – Tổng Giám Đốc VictoryCons tại Lễ khánh thành Khu căn hộ Kim Cương Xanh – Cara River Park.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của dự án chính là vai trò của VictoryCons – Tổng thầu thi công. Trong suốt quá trình triển khai, VictoryCons đã thể hiện rõ bản lĩnh của một tổng thầu uy tín, làm chủ công nghệ thi công, quản lý tiến độ, kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Minh Trí – Tổng Giám Đốc VictoryCons cho biết:

"VictoryCons trân trọng cơ hội được đồng hành cùng Cara Group trong dự án Cara River Park, coi đây là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc góp sức cho sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Với yêu cầu khắt khe của một công trình trọng điểm chào mừng sự kiện chính trị lớn, VictoryCons đã tổ chức thi công khoa học, linh hoạt, bảo đảm tiến độ – chất lượng – an toàn lao động, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường.

Đặc biệt, việc hoàn thành dự án đúng tiến độ để kịp khánh thành theo kế hoạch chung của TP. Cần Thơ đã cho thấy năng lực điều hành, sự phối hợp hiệu quả giữa tổng thầu, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho uy tín thương hiệu VictoryCons trong việc thực hiện các dự án có yêu cầu cao về thời gian và ý nghĩa chính trị – xã hội.

VictoryCons – Đồng hành cùng các công trình mang tầm vóc quốc gia

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà thầu xây dựng, VictoryCons ngày càng khẳng định vị thế là đơn vị đồng hành cùng sự phát triển đô thị và kinh tế – xã hội thông qua các dự án lớn cùng những Chủ đầu tư uy tín như Regal Complex, River Park 2 (Aqua City), Gem Sky World, Regal Legend, Lan Anh Avenue... Qua các công trình trọng điểm, VictoryCons thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự gắn bó với cộng đồng và quyết tâm đồng hành cùng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Việc tham gia thi công Cara River Park – công trình được lựa chọn chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – tiếp tục khẳng định vai trò của VictoryCons trong việc góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP. Cần Thơ nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.



Định hướng chiến lược của VictoryCons tại khu vực Tây Nam Bộ

Việc tham gia triển khai dự án Cara River Park là một trong những dấu mốc giúp VictoryCons tiếp tục củng cố kinh nghiệm và năng lực khi tham gia các dự án xây dựng tại TP. Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung.

Từ nền tảng đó, VictoryCons xác định đây là thị trường trọng tâm trong chiến lược phát triển thời gian tới, từng bước hướng tới mục tiêu trở thành tổng thầu có thị phần lớn nhất tại Miền Tây Nam Bộ, lấy việc tuân thủ pháp luật, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả tổ chức thi công làm cơ sở cho sự phát triển bền vững.

Với cam kết đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín, VictoryCons sẽ tiếp tục góp phần hiện thực hóa các chủ trương phát triển đô thị, hạ tầng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước trong giai đoạn mới.