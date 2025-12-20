Sun Group ra mắt The Charm, tác phẩm kiến trúc “giữ hồn” di sản tại Charmora City

Sau khi ra mắt, Charmora City nhanh chóng trở thành tâm điểm hút mọi ánh nhìn của nhà đầu tư lẫn giới tinh hoa với quy hoạch ấn tượng, đặc biệt áp dụng mô hình Sponge City – giải pháp quy hoạch tân tiến hàng đầu thế giới hiện nay. Với tổng quy mô 227 ha, 60 ha mặt nước, Charmora City được tổ chức thành ba đảo chức năng vận hành liền mạch: Đảo Bắc - đảo hành chính; Đảo Trung – đảo vui chơi, giải trí, được định hướng trở thành "động cơ" thúc đẩy kinh tế đêm; và Đảo Nam – đảo an cư với các tòa tháp cao tầng, biệt thự và townhouse hài hòa trong hệ sinh thái xanh. Tại đảo Nam, The Charm là một trong những công trình điểm nhấn quan trọng của Charmora City sẽ ra mắt trong giai đoạn này.

Điểm chạm hiếm có giữa đô thị và mặt nước

The Charm sở hữu vị trí được đánh giá là hiếm gặp trong tổng thể quy hoạch đô thị đảo Charmora City. Tọa lạc tại điểm cực Nam của Đảo Nam, tòa tháp tiếp cận trực tiếp hệ mặt nước bao quanh, với gần 80% chu vi công trình mở ra tầm nhìn hướng sông, biển.

Điều kiện vị trí đặc biệt này tạo nên một giao diện mạnh mẽ giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, cho phép The Charm không chỉ đóng vai trò là một công trình nhà ở, mà còn được định hình như một dấu mốc thị giác trong bố cục đô thị tương lai. Từ góc nhìn quy hoạch, công trình nắm giữ tiềm năng trở thành "cổng chào mặt nước" của toàn khu.

Toà tháp sở hữu tầm nhìn view sông - biển, nắm giữ tiềm năng trở thành "cổng chào mặt nước" của toàn khu.

Với độ cao vượt trội, The Charm không chỉ là tòa tháp đầu tiên hiện diện trong tầm mắt khi di chuyển từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang mà còn tạo giá trị sống khác biệt. Việc tiếp xúc trực diện với tầm nhìn biển rộng mở cùng các luồng gió tự nhiên đặc trưng của vùng duyên hải tạo điều kiện hình thành không gian sống đề cao nhịp điệu tự nhiên. Theo đó, The Charm trở thành biểu tượng cho tinh thần Charmora City, nơi đời sống đô thị hiện đại gặp gỡ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên sông nước và biển đảo.

Biểu tượng kiến trúc mới của Nha Trang: giao thoa di sản và đương đại

Về kiến trúc, The Charm được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế giao thoa giữa di sản văn hóa bản địa và tinh thần đương đại. Lấy cảm hứng từ văn hóa Champa - một trong những dòng chảy lịch sử đặc trưng của Khánh Hòa, công trình sử dụng các mảng khối gạch đỏ nâu đa sắc ở phần đế, gợi nhắc đến chất liệu truyền thống, kết hợp hệ mặt đứng kính lớn ở các tầng cao nhằm mở rộng tầm nhìn và tăng khả năng kết nối với cảnh quan xung quanh.

Thiết kế mặt ngoài được nghiên cứu để vừa tạo dấu ấn thị giác, vừa đảm bảo tỷ lệ hài hòa trong tổng thể không gian đô thị đảo. Nhờ đó, kiến trúc The Charm không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà còn trở thành phương tiện kể câu chuyện vùng đất.

"Hình khối tổng thể của tòa tháp được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tỷ lệ kiến trúc phù hợp với cảnh quan xung quanh, đồng thời tối ưu tầm nhìn hướng ra sông, biển và toàn cảnh đô thị Charmora City. Đây được xem là một trong những công trình hiếm hoi tại Nha Trang kết hợp đồng thời yếu tố biểu tượng, công năng sử dụng và giá trị thẩm mỹ đô thị", đại diện Sun Property khẳng định.

Hệ tiện ích khoáng nóng đẳng cấp nhất dự án, xây chuẩn sống wellness - living dài hạn

Một trong những điểm đáng chú ý tại The Charm là việc tích hợp hệ tiện ích khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe theo triết lý wellness-living, xu hướng đang tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại các đô thị du lịch biển. Không chỉ dừng ở việc bổ sung tiện ích, Sun Group hướng tới hình thành hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – tái tạo năng lượng ngay nơi cư trú.

Khu tắm khoáng nóng onsen được đặt ngay trên tầng mái tòa nhà, kế cận bể bơi vô cực, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa trị liệu, thư giãn và sinh hoạt thường ngày. Ngay dưới tòa tháp là hệ thống vườn yoga, vườn mưa, sân chơi, công viên ven sông, công viên nghỉ dưỡng, bến du thuyền,… đẳng cấp.

Bến du thuyền đẳng cấp dưới chân tòa tháp The Charm

Theo các chuyên gia, việc đưa khoáng nóng vào tòa tháp căn hộ không chỉ nâng cao chất lượng sống cư dân, mà còn gia tăng giá trị khai thác dài hạn, đặc biệt tại các điểm đến có nguồn khách lưu trú quanh năm như Nha Trang. Dự án cũng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cân bằng tinh thần của cư dân đô thị hiện đại - nhóm khách hàng ngày càng quan tâm đến giá trị sống bền vững thay vì các tiện nghi hay nội thất phô trương.

Sự ra mắt của The Charm diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và thu hút các dự án quy mô lớn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực Nam Trung Bộ, đô thị đáng sống tầm cỡ châu lục, gắn với kế hoạch gia nhập "câu lạc bộ" thành phố trực thuộc Trung Uơng.

The Charm là mảnh ghép quan trọng trong tổng thể không gian sống – làm việc – giải trí – nghỉ dưỡng tại Charmora City.

Charmora City, với cấu trúc ba đảo chức năng và định hướng phát triển theo mô hình sinh thái bền vững, được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của Nha Trang trong dài hạn. Ở đó, The Charm đóng vai trò "mảnh ghép" quan trọng trong tổng thể không gian sống – làm việc – giải trí - nghỉ dưỡng tại Charmora City. Công trình phản ánh định hướng nhất quán của Sun Group trong việc đầu tư các dự án có giá trị lâu dài, gắn với quy hoạch tổng thể và bản sắc địa phương.