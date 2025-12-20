Chính thức mở bán dự án Meypearl Harmony Phú Quốc

Ngày 21.12.2025, MEYGROUP chính thức tổ chức lễ mở bán dự án căn hộ du thuyền 5 sao- Meypearl Harmony Phú Quốc. Sự kiện diễn ra tại Platinum Ballroom, Khách sạn The One (Số 2 Chương Dương Độ, Phường Hồng Hà, Hà Nội).

Đây là nhân tố được giới chuyên gia đầu tư kỳ vọng tạo ra sự bùng nổ cho thị trường Bất động sản phía Nam, mở ra cơ hội sở hữu một phần tinh hoa bậc nhất tại đảo Ngọc, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình kiến tạo những giá trị sống bền vững và trọn vẹn.

Toàn bộ căn hộ tại dự án đều hướng biển, đây được xem là chuẩn mực hiếm có tại đảo Ngọc, đảm bảo tầm nhìn đắt giá, tối ưu ánh sáng và luồng gió biển tươi mát, lý tưởng cho cả an cư, đầu tư và khai thác lưu trú.

Meypearl Harmony Phú Quốc không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc hiện đại với vẻ đẹp từng đường nét được chạm khắc tinh tế. Tọa lạc tại vị trí kim cương với tầm nhìn hướng biển trực diện, xung quanh dự án đang được triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm phục vụ cho sự kiện APEC 2027 với tổng số vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, dự án nằm trong 6% quỹ đất khan hiếm tại Phú Quốc thuộc sở hữu lâu dài. Bên cạnh đó, cam kết cho thuê trong 36 tháng đi kèm với mức chiết khấu 13,5% giá trị căn hộ (trước VAT), giúp gia tăng hiệu quả khai thác ngay từ giai đoạn đầu. Cùng với đó, nhà đầu tư còn được hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ trong 48 tháng, miễn phí dịch vụ quản lý trong 2 năm đầu tiên.

Điểm nhấn đáng mong chờ nhất của sự kiện là sự góp mặt của hai ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, đại diện cho hai phong cách âm nhạc tinh tế và đầy cảm xúc là Ái Phương và Hà An Huy.

Nữ ca sĩ Ái Phương và nam ca sĩ Hà An Huy sẽ đem đến màn trình diễn bùng nổi lại sự kiện mở bán "Meypearl Harmony Phú Quốc" (ảnh: MEYGROUP)

Với giọng hát nội lực, truyền cảm của mình, Ái Phương sẽ mang đến không gian âm nhạc lãng mạn. Bên cạnh đó, nam ca sĩ Hà An Huy được biết đến là Quán quân Vietnam Idol 2023 trẻ tuổi và đầy triển vọng, Hà An Huy chắn chắn sẽ thổi luồng gió mới bằng những ca khúc hiện đại, sôi động, thể hiện tinh thần năng động và tiềm năng phát triển bền vững của dự án.

Sự kết hợp giữa Ái Phương và Hà An Huy được kỳ vọng tạo nên một "Live concert" hoàn hảo, minh chứng cho sự hài hòa giữa tiện ích đẳng cấp và môi trường sống tinh khiết tại Meypearl Harmony Phú Quốc.

Sự kiện này là cột mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn và năng lực của MEYGROUP trong việc kiến tạo những giá trị bất động sản vượt trội, góp phần định hình phong cách sống thượng lưu.