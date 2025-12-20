Cảnh báo sập bẫy “sở hữu kỳ nghỉ” - Kỳ 1: Khi người cao tuổi trở thành “con mồi” của những hợp đồng mập mờ

Clip: Khi người cao tuổi trở thành “con mồi” của những hợp đồng mập mờ

Vỏ bọc hào nhoáng cho những "chiếc bẫy tiền tỷ"

“Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” từng được quảng bá như một xu hướng du lịch hiện đại, khi khách hàng trả tiền trước để nắm quyền nghỉ dưỡng tại các khu resort, khách sạn theo mùa hoặc theo năm. Dù được giới thiệu bằng nhiều tên gọi mỹ miều như “kỳ nghỉ gia đình”, “thẻ dịch vụ du lịch”, “hợp đồng nghỉ dưỡng”, bản chất của mô hình này vẫn là việc trả tiền trước cho một dịch vụ sẽ được cung cấp trong tương lai.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là hàng loạt hệ lụy khi mô hình bị biến tướng, bị lợi dụng để triển khai các chiêu thức mang dấu hiệu lừa đảo, tận dụng khoảng trống pháp lý cùng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí liên tục tiếp nhận phản ánh về tình trạng một số doanh nghiệp sử dụng chung một “kịch bản” mời chào khách hàng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia mô hình “sở hữu kỳ nghỉ”

Theo đó, các công ty thường thuê những không gian sang trọng để tổ chức hội thảo, đưa ra hàng loạt “cam kết vàng” như bảo toàn vốn, lợi nhuận cao, có thể sang nhượng ngay sau vài tháng. Tuy nhiên, chỉ sau khi đặt bút ký, khách hàng mới phát hiện hợp đồng chứa nhiều điều khoản bất lợi; dịch vụ không đúng như tư vấn, còn các cam kết sinh lời, sang nhượng hoàn toàn không được thể hiện bằng văn bản pháp lý.

Trao đổi với PV ĐS&PL, chị N.T.P. (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau khi nghe một công ty bán “kỳ nghỉ du lịch” tư vấn, chị tin rằng đây là mô hình có thể “đầu tư sinh lời” nên đã đặt cọc 60 triệu đồng để mua kỳ nghỉ. “Nhưng khi đến địa điểm thực tế, tôi bàng hoàng khi phát hiện nơi nghỉ dưỡng hoàn toàn khác xa so với những gì công ty quảng cáo trước đó”, chị P. nói.

Một biến tướng khác không kém phần nguy hiểm là hình thức thu mua lại thẻ kỳ nghỉ. Đánh trúng tâm lý muốn “thoát hàng” của những khách đã trót mua, một số doanh nghiệp đưa ra lời mời gọi mua lại thẻ với giá cao, kèm điều kiện khách phải nộp thêm một khoản tiền đặt cọc hoặc nâng cấp gói kỳ nghỉ lên hạng VIP.

Theo lời tư vấn, sau khoảng ba tháng, doanh nghiệp sẽ mua lại thẻ với giá cao hơn nhiều lần. Thực tế, đây chỉ là chiếc bẫy chiếm dụng tiền, bởi sau khi khách nộp tiền, việc sang nhượng hầu như bị trì hoãn vô thời hạn, còn hợp đồng được “hợp thức hóa” thành dịch vụ quản lý kỳ nghỉ, đồng nghĩa với việc khách tự nguyện trả phí cho doanh nghiệp.

Một phụ nữ 65 tuổi ở Hà Nội là "thượng đế khốn khổ" điển hình của chiêu thức này. Tin vào lời hứa sẽ bán lại thẻ kỳ nghỉ, bà mang cả thẻ lương hưu đi thế chấp, vét hết tiền tiết kiệm và nộp hơn 300 triệu đồng với niềm tin “vài tháng sẽ nhận lại cả gốc lẫn lãi”. Thế nhưng, khoản tiền này bị giữ lại, còn nhân viên tư vấn thì mất liên lạc.

Theo ghi nhận của PV ĐS&PL, hầu hết những trường hợp khách hàng này đã ngoài 70 tuổi, không ít người đã ngoài 80.

Theo trình bày của người này, chính vì tin vào chuỗi lời quảng cáo tương tự, bà đã ký tới 9 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với tổng giá trị hơn 1,76 tỷ đồng. “Họ nói mỗi quý đều sang nhượng được, nếu không đi vẫn được chia lợi nhuận như đầu tư tài chính. Nghe rất thuyết phục nên tôi mới ký”, bà chia sẻ. Tuy nhiên, gần hai năm trôi qua, không hợp đồng nào được sang nhượng. Mọi yêu cầu hỗ trợ đều bị trì hoãn. Khoản tiền lớn buộc bà phải vay ngân hàng, thế chấp tài sản, thậm chí vay nóng để xoay vòng, rơi vào áp lực tài chính kéo dài không lối thoát.

Mặc dù Bộ Công an đã nhiều lần phát đi cảnh báo, song trên thực tế, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục biến tướng hoạt động với những lời mời gọi hấp dẫn như sang nhượng giá gấp 3–4 lần chỉ sau vài tháng. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, doanh nghiệp lại đưa ra hàng loạt lý do để trì hoãn hoặc yêu cầu khách mua thêm gói mới để “đủ điều kiện”. Đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, nhóm đối tượng dễ tin vào lời tư vấn, ngại tìm hiểu pháp lý và khó phân biệt các chiêu trò tinh vi.

Thực tế đã ghi nhận hàng loạt khách hành chi từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng vì tin vào “giá mua lại khủng”. Có những cụ ông, cụ bà 70–80 tuổi bị dụ mua tới 8–9 gói kỳ nghỉ của nhiều công ty khác nhau, bởi doanh nghiệp nào cũng khẳng định sẽ mua lại thẻ cũ với điều kiện khách phải mua thêm thẻ mới để “nâng cấp”. Thậm chí, có trường hợp thẻ trị giá vài trăm triệu đồng nhưng được hứa hẹn mua lại với giá… hàng chục tỷ đồng. Vì hy vọng vớt vát khoản tiền đã bỏ ra, nhiều người tiếp tục đổ thêm tiền và rơi vào vòng xoáy tài chính không thể thoát ra.

Góc khuất và những câu chuyện không dễ nói ra

Trong nội dung phản ánh gửi cơ quan chức năng, bà Đ.T.K.D (SN 1960, Hà Nội) cho biết từng tin rằng sở hữu kỳ nghỉ là một kênh “đầu tư thông minh”: không đi thì cho thuê, hoặc sang nhượng kiếm lời. Thế nhưng, khi bắt đầu sử dụng dịch vụ, bà mới nhận ra quyền lợi hoàn toàn không giống những gì được tư vấn.

Bà Đ.T.K.D (SN 1960, Hà Nội) kể lại chiêu trò các đối tượng sử dụng để lôi kéo bà đầu tư vào các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Đúng lúc đang lúng túng, bà nhận được cuộc gọi từ một công ty khác, thông báo có khách muốn mua lại thẻ nghỉ với điều kiện bà phải nâng cấp lên gói VIP. Hy vọng gỡ gạc số tiền đã bỏ ra, bà đồng ý nộp thêm. Tuy nhiên, sau mỗi lần nâng cấp, nhân viên lại thông báo cần tiếp tục nâng cấp để “đủ điều kiện”, theo cùng một kịch bản lặp lại. Tổng cộng, bà đã chi tới 6 tỷ đồng. “Khi nhận ra mình "mắc bẫy" thì mọi thứ đã quá muộn”, bà nghẹn ngào.

Ông N.D.N (trú tại quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau khi mua gói nghỉ dưỡng kèm tắm suối nước nóng, ông được thông báo có khách nước ngoài muốn mua lại thẻ. Tuy nhiên, vì gói của ông “chưa đủ cấp”, ông phải mua thêm ba gói mới để được nâng cấp. “Họ nói đây chỉ là tạm ứng, bán xong sẽ hoàn tiền sau một tuần. Nhưng khi tôi mua xong thì không còn ai hỗ trợ. Nhân viên tư vấn nghỉ việc, lên công ty thì công ty nói không liên quan”, ông N. kể.

Theo phản ánh của nhiều "thượng đế khốn khổ", dường như có những dấu hiệu cho thấy một số công ty hoạt động theo chuỗi, có sự liên kết với nhau. Đáng chú ý, nhân viên của các doanh nghiệp này nắm rất rõ thông tin khách hàng đã mua thẻ của công ty khác, dù khách không hề công khai dữ liệu cá nhân.

Chỉ vài ngày sau khi mua thẻ ở một công ty, khách hàng lập tức nhận được cuộc gọi từ doanh nghiệp khác hỏi mua lại và yêu cầu phải “nâng cấp”. Toàn bộ quá trình sang nhượng đều do doanh nghiệp chủ động, khách hàng hoàn toàn không có khả năng tự tìm người mua. Khách hàng hoàn toàn không thể chủ động tìm người mua, mà chỉ được liên hệ khi… doanh nghiệp gọi. Điều này, càng khiến các bị hại dễ rơi vào “ma trận” của một số công ty lừa đảo “giăng” ra.

