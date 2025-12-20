Thị trường văn phòng xuất hiện xu hướng mới

Trong những năm gần đây, khu vực phía Tây Hà Nội đang nổi lên như một CBD mới – trung tâm hành chính và kinh tế sôi động của Thủ đô. Theo đồ án quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, giai đoạn 2025-2030 sẽ có thêm 36 bộ ngành chuyển về khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì.

Khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm trở thành một điểm đến mới cho doanh nghiệp với sức hút từ quy mô dân số và diện mạo hoàn thiện. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến metro số 3 - số 5, đường vành đai, tàu điện trên cao đã và đang hoàn thiện, giúp kết nối thuận tiện hơn bao giờ hết, giảm tải áp lực nội đô và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế khu vực này.

Sự chuyển dịch này không chỉ dừng lại ở các cơ quan nhà nước mà còn kéo theo làn sóng doanh nghiệp lớn nhỏ đổ về phía Tây, biến nơi đây thành "vành đai tài chính và công nghệ" mới của Hà Nội. Chính vì vậy, khu vực phía Tây đang chứng kiến sự hình thành của một hệ sinh thái kinh doanh hiện đại, với nhu cầu văn phòng hạng A, tích hợp tiện ích đa dạng từ thương mại, dịch vụ đến không gian xanh. Theo báo cáo của Savills quý III/2025, tổng nguồn cung văn phòng Hà Nội đạt khoảng 2,3 triệu m², với tỷ lệ lấp đầy cao ở các dự án chất lượng tại khu vực ngoại vi như phía Tây.

Thay vì tiếp tục thuê văn phòng truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang mô hình sở hữu sàn văn phòng.

Các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và dịch vụ đang dẫn dắt xu hướng này, tạo nên một New Biz Hub (tụ điểm doanh nghiệp) – nơi cộng đồng doanh nghiệp mới kết nối chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong kinh doanh và phát triển. Vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây giúp doanh nghiệp dễ dàng kết nối với khu công nghệ cao Hòa Lạc, các khu công nghiệp lân cận và trung tâm Thủ đô.

Đáng chú ý, thay vì tiếp tục thuê văn phòng truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang mô hình sở hữu sàn văn phòng. Đây là xu hướng mới nổi bật trên thị trường, khi doanh nghiệp nhận ra rằng trụ sở không chỉ là nơi làm việc mà còn là tài sản sinh lời bền vững.

Từ góc nhìn tài chính, việc thuê văn phòng lâu dài thường được xem là chi phí vận hành, một khoản chi tiêu định kỳ làm "chảy máu" dòng tiền doanh nghiệp mà không tạo ra tài sản tích lũy. Mỗi năm, doanh nghiệp phải chi trả hàng tỷ đồng cho tiền thuê, trong khi giá thuê văn phòng tại Hà Nội có xu hướng tăng theo chu kỳ, đặc biệt ở khu vực trung tâm cũ đã quá tải.

Ngược lại, việc sở hữu sàn văn phòng chuyển khoản chi phí này sang chi phí vốn – một khoản đầu tư vào tài sản cố định có giá trị gia tăng theo thời gian. Theo các chuyên gia bất động sản, đây chính là dòng vốn thông minh: thay vì trả tiền thuê mãi, doanh nghiệp trả góp để sở hữu khai thác dài hạn, ổn định chi phí, tránh rủi ro tăng giá thuê và đồng thời tích lũy tài sản có khả năng sinh lời kép (từ giá trị tăng tài sản và cho thuê lại nếu cần).

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc, Savills Hà Nội những tổ chức quy mô lớn, hoạt động ổn định và có nhu cầu không gian làm việc lâu dài như các ngân hàng, công ty bảo hiểm, hay tập đoàn sản xuất, thường lựa chọn mô hình này. Việc sở hữu không chỉ đáp ứng nhu cầu diện tích ổn định, mà còn mang lại lợi ích từ khoản đầu tư bất động sản và hỗ trợ xây dựng hình ảnh thương hiệu, thiết lập mạng lưới chính của các ngân hàng, tập đoàn bất động sản, tài chính…

Cũng theo lãnh đạo Savills, đối với một công ty đang phát triển, việc sử dụng tài chính thông minh là cần thiết. Sở hữu tài sản văn phòng không chỉ giúp tăng giá trị tài sản, nâng cao uy tín với ngân hàng và các nhà đầu tư mà còn là một tài sản hữu hình trên bảng cân đối, có thể hỗ trợ vay vốn.

Tìm kiếm các mặt bằng văn phòng lâu nay, Anh Phan Văn Long – Giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Hà Nội cho biết, không chỉ thuê tạm thời, công ty anh còn đang tính phương án về khả năng mua lại mặt bằng theo hình thức sở hữu khai thác dài hạn, để có thể chủ động chi phí, giảm rủi ro biến động giá thuê tại khu vực Cầu Giấy – Mỹ Đình.

Trước nhu cầu trên thị trường, hiện nay một số văn phòng đã bắt đầu đưa vào sử dụng hình thức kinh doanh mới thay vì cho thuê như truyền thống. Một ví dụ điển hình cho mô hình Smart Asset (tài sản thông minh cho doanh nghiệp, vừa là văn phòng để khai thác sử dụng, vừa có thể chuyển đổi dòng tiền thông minh) này là ROX Tower Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu. Tòa tháp 40 tầng vừa hoàn thiện và đưa vào sử dụng tháng 12/2025, cung cấp gần 100.000 m² sàn văn phòng hạng A với mức giá sở hữu khai thác dài hạn hấp dẫn từ 50 triệu/m².

Làn sóng dịch chuyển về phía Tây Hà Nội không chỉ là xu hướng nhất thời mà đang định hình một trung tâm kinh tế mới bền vững. Với doanh nghiệp, việc biến trụ sở thành "Smart Asset" chính là chiến lược tài chính thông minh, giúp sinh lời kép trong bối cảnh thị trường bất động sản văn phòng đang chuyển mình mạnh mẽ.



