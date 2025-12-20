'Làng Việt kiều châu Âu' méo mó, nhếch nhác vì vi phạm trật tự xây dựng

"Một khu đô thị từng xem là kiểu mẫu sau khi đưa vào sử dụng hơn thập kỷ đã bị biến dạng, với những vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trật tự đô thị diễn ra tràn lan làm méo mó không gian sống chung của người dân khu vực. Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều người dân tại đây kiến nghị, chính quyền địa phương phải mạnh tay xử lý để bộ mặt đô thị nơi đây trở nên khang trang, sạch, đẹp hơn", giữ được vẻ đẹp quy hoạch và kiến trúc ban đầu.