'Làng Việt kiều châu Âu' méo mó, nhếch nhác vì vi phạm trật tự xây dựng
Những dãy biệt thự, liền kề tại khu "Làng Việt kiều châu Âu" (phường Hà Đông, Hà Nội) từng được xem là biểu tượng của một khu đô thị kiểu mẫu nay đã không còn giữ được hình hài ban đầu. Trên phố Nguyễn Văn Lộc, hàng chục căn nhà mặt tiền đang bị “bẻ cong”, cơi nới, phá vỡ quy hoạch đã biến tuyến phố sầm uất này thành một bức tranh đô thị nham nhở.
“Làng Việt kiều châu Âu” ban đầu khi mới hoàn thành nằm trong Khu đô thị Mỗ Lao (phường Mỗ Lao cũ) từng được nhắc đến là khu kiểu mẫu với căn biệt thự liền kề được quy hoạch đồng bộ, kiến trúc hài hòa. Ảnh: Internet.
Thế nhưng, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, diện mạo ấy gần như biến mất. Đặc biệt là dãy nhà mặt phố Nguyễn Văn Lộc - một trong những trục thương mại nhộn nhịp nhất Hà Đông bị phá vỡ quy hoạch nghiêm trọng, đủ kiểu cơi nới, khoảng không chung bị “nuốt trọn” để làm cửa hàng, quán ăn, văn phòng.
Không chỉ vi phạm trật tự xây dựng, vỉa hè tuyến phố này còn thường xuyên bị chiếm dụng làm nơi để xe, bày bán hàng hóa, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường. Vào giờ cao điểm, giao thông trở nên hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Một ngôi nhà trên phố Nguyễn Văn Lộc biến dạng hoàn toàn so với thiết kế ban đầu, hiện đang sử dụng làm phòng khám.
Không chỉ trên tuyến phố Nguyễn Văn Lộc, bên trong "Làng Việt kiều châu Âu" cũng có nhiều căn biệt thự cơi nới, đua mật độ, vi phạm trật tự xây dựng.
"Một khu đô thị từng xem là kiểu mẫu sau khi đưa vào sử dụng hơn thập kỷ đã bị biến dạng, với những vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trật tự đô thị diễn ra tràn lan làm méo mó không gian sống chung của người dân khu vực. Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều người dân tại đây kiến nghị, chính quyền địa phương phải mạnh tay xử lý để bộ mặt đô thị nơi đây trở nên khang trang, sạch, đẹp hơn", giữ được vẻ đẹp quy hoạch và kiến trúc ban đầu.
Theo Đình Phong
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
