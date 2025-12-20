Times Riverside kích hoạt dòng chảy sinh khí – Khởi tạo thịnh vượng bên bờ sông Lô"

Sự kiện đã diễn ra trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, các sở ban ngành, cùng Ban lãnh đạo VIDEC Group và nhiều đơn vị đối tác, truyền thông báo chí.

Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UB MTTQVN tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng CĐT

Trong bức tranh phát triển năng động của Tuyên Quang, nơi hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị trọng điểm đang được triển khai và định hướng đẩy mạnh quy hoạch về phía không gian mặt nước của tỉnh, Times Riverside xuất hiện đúng lúc như một "hạt nhân" của trục đô thị ven sông mới, vừa thừa hưởng lợi thế tự nhiên, vừa nằm trong dòng chảy phát triển chiến lược của Tuyên Quang. Sở hữu vị trí ven sông Lô – dòng nước được coi là mạch sống của đất Tuyên, nắm giữ lợi thế phong thủy quý giá khi tọa lạc trên vùng đất "thủy tụ – khí sinh" hội tụ sinh khí và vận khí thịnh vượng, nuôi dưỡng sự sống và không những mang lại sự hanh thông, thịnh vượng cho cộng đồng cư dân mà còn là yếu tố nâng tầm giá trị cho toàn khu vực ven sông.

Phối cảnh dự án Times Riverside

Thực tế cho thấy bất động sản ven sông thường là phân khúc cao cấp đang trở thành xu hướng sống dài hạn của cộng đồng hiện đại – nơi con người tìm về với thiên nhiên, tái tạo năng lượng và nâng cao sức khỏe tinh thần. Các chuyên gia cho rằng không gian ven nước, với không khí trong lành và cảnh quan rộng mở, mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp cải thiện chất lượng sống toàn diện. Bên cạnh đó, nguồn cung ven sông luôn khan hiếm, khiến Times Riverside không chỉ có giá trị sử dụng vượt trội mà còn sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh theo thời gian – trở thành lựa chọn đầu tư thông minh và bền vững.

Phối cảnh dự án Times Riverside

Times Riverside mang theo tầm nhìn tiên phong kiến tạo phong cách sống Riverside tiên phong tại trung tâm Tuyên Quang, nơi dòng chảy thiên nhiên gặp gỡ dòng chảy phồn vinh của đô thị hiện đại, của văn hóa, ngôn ngữ kiến trúc và nhịp sống đô thị được VIDEC tiên phong ứng dụng một cách bài bản, hiện đại và bền vững, mở ra một tiêu chuẩn sống mới cho tương lai đô thị tỉnh với hệ tiện ích "All in One". Những giá trị được kiến tạo tại Times Riverside không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư trước mắt, mà còn hình thành một cộng đồng văn minh, một điểm nhấn giàu bản sắc ngay bên dòng sông Lô. Đây cũng là bước đi thể hiện rõ quyết tâm của VIDEC trong hành trình kiến tạo những khu đô thị xanh – nhân văn – thịnh vượng trên cả nước, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình phong cách sống Riverside tiên phong và toàn diện tại Tuyên Quang.

Phối cảnh dự án Times Riverside

Theo thông tin từ tỉnh Tuyên Quang, vào sáng ngày 17/12/2025, Tập đoàn VIDEC đã có buổi lễ kích hoạt xây dựng một loạt các công trình thương mại: Biệt thự ven sông, Nhà phố/ Liền kề thời đại, & các công trình tiện ích nội khu, … Buổi lễ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đặt nền móng cho một tầm nhìn dài hạn về không gian sống chuẩn mực bên sông tại trung tâm Tuyên Quang.

Đặc biệt, với thông điệp chủ đạo "Kích hoạt dòng chảy – Khởi tạo thịnh vượng" Buổi lễ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị xanh – hiện đại – bền vững mà tỉnh Tuyên Quang đang hướng tới.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đại diện lãnh đạo tập đoàn VIDEC và đối tác thực hiện nghi thức động thổ

