Dự án từng do Tập đoàn FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đầu tư có động thái mới

20-12-2025 - 13:43 PM | Bất động sản

UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đề xuất tổ chức đấu giá công khai để lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đủ năng lực khai thác hệ thống Hubway do Tập đoàn FLC bàn giao.

Mới đây, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh nhằm xin hướng tháo gỡ cho dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương. Đây là dự án do Tập đoàn FLC thực hiện trước đây theo hình thức PPP, hợp đồng BOT (xây dựng - vận hành/kinh doanh - chuyển giao).

Theo phương án kiến nghị, chính quyền địa phương đề xuất tổ chức đấu giá công khai để lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đủ năng lực khai thác hệ thống Hubway (các điểm kinh doanh dịch vụ bar, nước giải khát) và các công trình tắm tráng phục vụ du khách. Việc này nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ và tối ưu hóa nguồn thu ngân sách.

Trong trường hợp không tìm được nhà đầu tư phù hợp qua đấu giá, địa phương dự kiến bố trí vốn đầu tư công để thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp toàn diện các hạng mục trước mùa du lịch năm 2026. Sau khi hoàn tất nâng cấp, các công trình sẽ được giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn quản lý, vận hành và trực tiếp khai thác.

Dự án này được Tập đoàn FLC vận hành trong giai đoạn 2019-2021. Đến ngày 6/12/2022, doanh nghiệp này đã có văn bản báo cáo và đề nghị chấm dứt hợp đồng BOT, thực hiện bàn giao toàn bộ các hạng mục đã đầu tư cho thành phố Sầm Sơn quản lý theo hình thức không hoàn vốn.

Tổng chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục được doanh nghiệp báo cáo khoảng 100 tỷ đồng, bao gồm: 14/14 trạm Hubway; 14/17 công trình tắm tráng trong nhà; 12/18 công trình tắm tráng ngoài trời; Một khu vui chơi giải trí ven biển.

Dương Dương

