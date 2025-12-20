Hưng Yên: Khởi công công trình NOXH và ra mắt dự án Machino Phú Xuân

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, cùng đồng khởi với hàng trăm dự án lớn trên cả nước hôm qua, sự kiện khởi công dự án Machino Phú Xuân nằm trong khuôn khổ chương trình "Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

Nằm trên trục đường Lý Bôn sầm uất, Machino Phú Xuân có quy mô 5.83ha, mang đến nhiều lựa sản phẩm nhà ở cùng các tiện ích phong phú. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, điểm nhấn kiến tạo diện mạo mới cho khu vực.

Dự án lựa chọn khởi đầu với hai tòa nhà ở xã hội - cung cấp 312 căn hộ, là mảnh ghép ý nghĩa, mang tới giải pháp an cư thiết thực cho nhiều gia đình trẻ và người lao động trong khu vực.

"Đây là bước đi tiên phong đặt nền móng cho một quần thể đô thị hoàn chỉnh. Trong tương lai, dự án Machino Phú Xuân sẽ tiếp tục mang đến 114 căn liền kề thuận tiện kinh doanh và 33 căn biệt thự giới hạn", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Cũng trong buổi lễ, đại diện Công ty TNHH Machino Phú Xuân đã chia sẻ tâm huyết tiên phong phát triển mô hình khu đô thị tiện nghi, hiện đại tại phường Thái Bình. Theo đó, lấy triết lý "con người là trung tâm", hệ tiện ích đa tầng tại Machino Phú Xuân được thiết kế nhằm mang đến một không gian sống hiện đại, tiện nghi và văn minh.

Nơi đây, cư dân được chăm sóc toàn diện: từ sức khỏe với khuôn viên cây xanh, sân thể thao đa năng; đến an sinh với nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng; đặc biệt là trải nghiệm mua sắm giải trí tại tổ hợp dịch vụ - trung tâm thương mại ngay trong khuôn viên dự án.

Vùng đệm xanh được đặt giữa đường Lý Bôn sầm uất và khuôn viên dự án, mang đến không gian sống cân bằng

Nằm tại vị trí đắc địa trên trục đường Lý Bôn – huyết mạch của trung tâm phường Thái Bình, đồng thời cận kề với QL10, Machino Phú Xuân mang nhiều kỳ vọng về một điểm đến giao thương hấp dẫn. Nhờ tọa độ này, từ tâm điểm dự án với 5 phút di chuyển trong vòng bán kính 2km, cư dân có thể kết nối đến hệ sinh thái tiện ích an sinh, vui chơi giải trí đã hiện hữu của phường Thái Bình; mang lại cơ hội khai thác thương mại.

Tọa độ tiềm năng của dự án Machino Phú Xuân

Đặc biệt, từ tầm nhìn quy hoạch, Machino Phú Xuân nằm tại trung điểm chiến lược trên trục kết nối Hà Nội – Phố Hiến – khu kinh tế biển Thái Bình. Cụ thể, dự án cách tuyến đường cao tốc Phố Hiến - Thái Bình dưới 5 phút di chuyển theo hướng QL10, kề cận tuyến đường TP. Thái Bình (cũ) - cầu Nghìn, tiếp giáp bến xe trung tâm phía Bắc, đồng thời hưởng trọn quy hoạch cảnh quan và hạ tầng các khu đô thị ven sông Trà Lý…

Có thể thấy, lợi thế vị trí không chỉ giúp dự án thừa hưởng hạ tầng đồng bộ sẵn có của phường Thái Bình, mà còn mở ra tiềm năng kết nối giao thương liên tỉnh, đón đầu quy hoạch phát triển đô thị và mạng lưới giao thông mở rộng toàn khu vực.

Hậu sáp nhập, Thái Bình đang chuyển mình mạnh mẽ từ trọng tâm nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị hiện đại. Trong bức tranh phát triển đó, Machino Phú Xuân (Dự án phát triển khu nhà ở thương mại tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) nổi bật như một điểm sáng, vừa kiến tạo không gian sống an cư chất lượng, vừa mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.