Khu liên hợp thể thao có quy mô 411 ha do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có thêm bệnh viện

Ngày 17/12, UBND TP Hà Nội đã duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao hơn 411 ha ở xã Thường Tín, Thượng Phúc.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu được duyệt; hình thành một khu liên hợp thể thao, đẳng cấp khu vực, quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao Châu Á, Thế vận hội Olympic. Đồng thời, rà soát nghiên cứu, tăng cường, bổ trợ thêm hệ thống đường trục, đường nội bộ phục vụ nhu cầu kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường cảnh quan đặc thù trong khu vực…

Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 120m; Phía Nam giáp khu dân cư xã Thượng Phúc; Phía Đông giáp khu dân cư xã Thượng Phúc; Phía Tây giáp đường quy hoạch lộ giới 80m. Trong tổng diện tích hơn 411 ha, đất thể dục thể thao cấp vùng chiếm gần 72%. Còn đất thể dục thể thao cấp đô thị chiếm khoảng 7,4%.

Ngoài ra, dự án được bố trí 3 lô thương mại dịch vụ (gần 12 ha), đất bệnh viện, trung tâm nghiên cứu (14,4 ha), bãi đỗ xe (15,6 ha), cây xanh công cộng (4,6 ha)...

Chức năng của khu vực này là phát triển khu liên hợp thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế, phát triển mới trục không gian phía nam, hướng tới một đô thị tầm cỡ ở khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô.

UBND thành phố giao đại diện liên danh Công ty cổ phần Vinhomes hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận đồng thời công bố công khai đồ án quy hoạch cho nhân dân.

UBND các xã Thường Tín, Thượng Phúc được giao kiểm tra, quản lý xây dựng và xử lý các trường hợp xây sai quy hoạch.

Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao vừa được duyệt nằm trong Khu đô thị thể thao Olympic - phân khu B. Trung tâm khu liên hợp là sân vận động Trống Đồng, diện tích hơn 73,3 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi.

Sáng 19/12, Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công. Dự án có quy mô hơn 9.171 ha, vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.



