Hơn 6.000 sales dự Kick-off tổ hợp đầu tiên tại đô thị khoáng nóng Alluvia City

Xuyên suốt chương trình, không gian sự kiện ngoài trời liên tục bùng nổ cảm xúc khi những thông tin then chốt về dự án và chính sách bán hàng hấp dẫn được công bố, hoà quyện cùng chuỗi tiết mục biểu diễn quy mô lớn được dàn dựng công phu như một đại nhạc hội. Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm với màn pháo hoa rực rỡ, chính thức mở ra hành trình chinh phục Alumi Premium trong bầu không khí hứng khởi ở mức cao nhất.

Tinh thần quyết tâm, khí thế ra quân và năng lượng bứt phá của hàng ngàn "chiến binh kinh doanh" lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một "biển người – biển cảm xúc" hiếm thấy trong các sự kiện bất động sản Hà Nội. Với quy mô tổ chức, mức độ đầu tư và hiệu ứng thị trường, sự kiện được đánh giá là lễ Kick off lớn và sôi động bậc nhất trong tháng 12/2025.

Bùng nổ sức hút từ Alumi Premium: hơn 2.000 căn hộ cao cấp chuẩn 5 sao của đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Xuân Cầu Holdings nhấn mạnh, Alluvia City là dự án mang tầm nhìn dài hạn về một đô thị hiện đại, được phát triển trên nền tảng quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và định hướng bền vững. Trong tổng thể đó, Alumi được định vị là trái tim năng động của toàn khu, với tinh thần trẻ trung, chuẩn sống cao tầng hiện đại và khả năng gia tăng giá trị mạnh mẽ theo nhịp phát triển của khu vực.

Ở góc độ phát triển thị trường, bà Dương Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng đại lý NOBLEX cho biết, ngay khi những thông tin đầu tiên về Alumi vừa được hé lộ, cả giới bất động sản đã sôi động bởi đây là một tổ hợp sở hữu những lợi thế hiếm có bậc nhất, như mạch khoáng nóng bên sông Hồng được khai thác từ độ sâu hàng trăm mét; không gian sống ngập tràn năng lượng từ gió sông, phù sa và vi khí hậu đặc hữu ven sông, cùng các quy hoạch thiết kế, kiến trúc có thể nói là chuẩn mực nhất hiện nay. Đây chính là cơ sở để NOBLEX cùng các đối tác tự tin lan tỏa giá trị dự án tới hàng vạn khách hàng, đồng hành kiến tạo biểu tượng sống mới tại khu Đông Hà Nội – nơi đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ hạ tầng, chính sách và sức bật thị trường.

Hệ thống đại lý chính thức bước vào hành trình chinh phục Alumi Premium.

Cùng chung quan điểm, ông Phan Cao Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Global Property nhận định: "Sức hút của Alumi Premium đang tăng vọt, đặc biệt trong bối cảnh Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tổng đầu tư hơn 855.000 tỷ cũng khởi công từ 19/12. Là thành phố sinh thái khoáng nóng bên sông và có vị trí kế cận khu vực quy hoạch siêu dự án này, Alluvia City và Alumi Premium được dự báo sẽ hưởng lợi đầu tiên".

Theo ông Cường, khi cộng hưởng các yếu tố về địa lý, kết nối, phong thủy, quỹ đất ven sông màu mỡ và môi trường trong lành, dự án ghi nhận lực cầu lớn từ thị trường. "Chúng tôi đang tăng tốc tập trung nhân sự, dồn toàn bộ nguồn lực để sẵn sàng đưa tổ hợp Alumi Premium ra thị trường ngay sau sự kiện kick-off này", ông Cường cho biết.

Căn hộ có tầm view không giới hạn, ngập tràn gió sông và ánh sáng: Chuẩn mực của thiết kế hoàn hảo

Nằm trong đại đô thị Alluvia City, tổ hợp cao tầng Alumi có quy mô 7 tòa tháp, trong đó các toà đầu tiên vừa chính thức ra mắt trong sự kiện Kick off là Alumi Premium gồm 04 tòa tháp cao 39 tầng với hơn 2.000 căn hộ cao cấp theo chuẩn 5 sao.

Alumi Premium tọa lạc sát Vành đai 3.5, kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi, rút ngắn thời gian di chuyển về phố cổ bên trong vành đai 1 chỉ còn khoảng 25 phút.

Tổ hợp được đánh giá là có các giải pháp thiết kế ưu việt hàng đầu hiện nay, với các khối tháp chữ thập đa cánh giúp Alumi Premium vừa đón trọn luồng gió sông Hồng vừa tối ưu số lượng căn góc và diện tiếp xúc với khoảng không, đưa gió sông mát lành và ánh sáng tự nhiên lan tỏa sâu vào từng không gian sống. Kết hợp hệ logia bám mặt cùng chiều sâu căn hộ hợp lý, dự án giải quyết triệt để bài toán "phòng tối", bảo đảm 100% các không gian đều thông thoáng và ngập tràn sinh khí. Khi cộng hưởng với mặt đứng full kính Low-E ba lớp chạm sàn, căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama không giới hạn mang đến trải nghiệm thị giác ngoạn mục hướng về cảnh quan sông Hồng và không gian sinh thái khoáng đạt.

Tầm nhìn panorama hướng sông, hướng mặt nước và thảm thực vật xanh bao trùm cùng luồng gió sông mát lành và dòng chảy năng lượng tự nhiên mang đến cảm giác thư thái hiếm có, như đang sống trong một căn hộ nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao.

Bên cạnh thiết kế, giá trị sống tại Alumi Premium còn được nâng đỡ bởi nội thất cao cấp nhập khẩu châu Âu bảo đảm độ bền và thẩm mỹ vượt thời gian, giúp căn hộ duy trì giá trị sử dụng và giá trị thẩm mỹ bền vững qua nhiều thập kỷ.

Bộ sưu tập căn hộ cao cấp sở hữu những giải pháp thiết kế vượt trội so với mặt bằng chung, hướng tới sự bền vững qua nhiều thập kỷ, thay vì chỉ đẹp trong vài năm đầu bàn giao.

Tất cả những giá trị đó được hội tụ trong một hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, với điểm nhấn là trải nghiệm khoáng nóng tự nhiên chăm sóc sức khỏe suốt 365 ngày ngay dưới chân nhà, hay tại trung tâm Alluvia Onsen Center lân cận, ba tầng hầm đỗ xe thông minh, 3 tầng thương mại & tiện ích cư dân, bể bơi ngoài trời, cầu cảnh quan liên tòa, vườn cảnh trên không… cùng những tiện ích chung đáng chú ý của Alluvia City như bến du thuyền, trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện, các không gian cà phê, giải trí ven sông và các trải nghiệm đa thế hệ…