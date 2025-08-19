Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khánh thành công trình Triển lãm Top 10 thế giới, xác lập một kỷ lục chưa từng có

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành trên cả nước vào sáng nay 19/8.

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Tham dự tại điểm cầu khánh thành Trung tâm hội chợ triển quốc gia (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội sáng nay có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình. (Ảnh: Chinhphu)

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Phía doanh nghiệp cùng tham dự có ông Phạm Nhật Vượng- Chủ tịch Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cùng đại điện các chủ đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng và các đại biểu tại buổi lễ khánh thành Trung tâm hội chợ triển quốc gia (VEC).

Dự án Trung tâm Triển lãm Việt Nam có diện tích 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa.

Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người.

Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m2; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ…

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup: "Tập đoàn Vingroup vinh dự được tổ chức lễ khánh thành trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia - một công trình trọng điểm mang ý nghĩa lớn về chính trị - xã hội".

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại lễ khánh thành.

Ông Quang cho biết, tọa lạc tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, mang kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy, huyền linh gắn với truyền thuyết Cổ Loa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là tâm điểm của Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Cùng với đó là chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh sẽ diễn ra tại đây. Tất cả đều khẳng định sức sống và vai trò trung tâm mới của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trong hệ sinh thái sáng tạo, hội nhập và kết nối toàn cầu.

"Với tầm vóc công trình và vị trí địa lý chiến lược, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội và cả nước, góp phần kiến tạo chuỗi giá trị kinh tế đầy tiềm năng của ngành công nghiệp Expo.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục vận hành, phát triển Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trở thành một trong những trung tâm triển lãm – sự kiện hàng đầu châu Á, xứng đáng với kỳ vọng của đất nước, của nhân dân", Phó Chủ tịch Vingroup chia sẻ.