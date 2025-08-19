Chưa từng có: 250 dự án hơn 1,2 triệu tỷ đồng khánh thành, khởi công cùng 1 ngày đã tác động tích cực đến thị trường địa ốc

Trong 7 tháng đầu năm, đã có gần 3.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) được thành lập mới, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp quay lại hoạt động đạt 2.939 doanh nghiệp, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp ngừng có thời hạn giảm 2%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê và dữ liệu do Batdongsan.com.vn tổng hợp, bất động sản đang hút mạnh vốn ngoại với việc trong 6 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký vào kinh doanh bất động sản đạt hơn 4,8 tỷ USD, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, dòng tiền đang chảy mạnh vào BĐS khi tốc độ tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng vào lĩnh vực này lên tới 20-30%, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều điểm sáng, thị trường BĐS cũng cho thấy những diễn biến tích cực. Cụ thể, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 7/2025, mức độ quan tâm BĐS bán và BĐS cho thuê trên thị trường cả nước đã tăng lần lượt là 13% và 15% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, dữ liệu tháng 7/2025 cũng ghi nhận mức độ quan tâm đồng loạt tăng ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM cũ đều tăng 11% về mức độ quan tâm so với tháng trước. Trong khi đó, mức độ quan tâm đến BĐS thuộc TP.HCM mới tăng 13%, phần nào cho thấy sức bật tốt của thị trường này sau sáp nhập. Việc TP.HCM mở rộng đô thị, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là lời giải cho bài toán quỹ đất, mở ra con đường phát triển nhà ở vừa túi tiền. Tại các thị trường khác, mức độ quan tâm tăng trưởng trung bình 15% so với tháng 6/2025.

Nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng mức độ quan tâm đến BĐS trên cả nước trong tháng 7 được cho là do nhiều chủ đầu tư tập trung đẩy mạnh triển khai các kế hoạch bán hàng, tranh thủ chốt giao dịch trước tháng Ngâu. Bên cạnh đó, loạt dự án, công trình hạ tầng được khánh thành hoặc khởi công nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) cũng có tác động tích cực đến thị trường BĐS, kéo theo lượng quan tâm, tìm kiếm BĐS nơi có dự án gia tăng.

Với BĐS bán, trong tháng 7/2025, tất cả các loại hình, bao gồm chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự, đất nền và đất dự án đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng về mức độ quan tâm, với mức tăng dao động từ 10-15% so với tháng 6. Mức độ quan tâm toàn trang tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng tin đăng tăng nhẹ 1%.

Giá bán BĐS phổ biến (tính chung trên cả nước) tiếp tục giữ đà tăng 2 năm qua ở hầu hết các loại hình, trong đó mạnh nhất là đất - tăng 44% và chung cư - tăng 42% vào so với thời điểm quý 1/2024.

Với bất động sản cho thuê, hầu hết các loại hình cũng nhận được nhiều sự quan tâm vào tháng 7/2025 so với tháng trước, với mức tăng từ 9-21%.

Trong khi giá bán liên tục tăng thì giá cho thuê phổ biến trong giai đoạn quý 1/2024 – quý 3/2025 gần như đi ngang ở tất cả các loại hình. Đáng chú ý hơn cả là loại hình nhà mặt phố với giá cho thuê ghi nhận mức tăng 7%.

Từ những dự liệu trên, có thể thấy thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và thị trường các khu vực tiêu biểu như TP.HCM nói riêng đang diễn biến tích cực.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, trong tháng 7/2025, thị trường bất động sản TP.HCM cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt, nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô. Mức độ quan tâm tại nhiều dự án căn hộ, đất nền và nhà phố đều tăng từ 10–15%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền và tâm lý tích cực từ phía nhà đầu tư. Đặc biệt, phân khúc cao cấp ghi nhận thanh khoản tốt, chiếm tỷ trọng lớn trong các giao dịch, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư dài hạn vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ. Nguồn cung mới cũng được cải thiện đáng kể, giúp cân bằng lại thị trường sau giai đoạn khan hiếm kéo dài.

Bên cạnh đó, ông Tuấn nhận định, các động lực hạ tầng và chính sách đang tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững. Việc TP.HCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, đường sắt cao tốc, cùng với dòng vốn FDI tích cực, đã củng cố niềm tin cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi chọn lọc: những khu vực có hạ tầng kết nối tốt và các dự án có pháp lý minh bạch sẽ là tâm điểm thu hút dòng vốn. Đây chính là nền móng để TP.HCM không chỉ tăng trưởng trong ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn trong những năm tới.