Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2

Theo ông Minh (65 tuổi), một hộ dân tại khu vực, cho biết: “Tuyến đường ven sông Đồng Nai sắp hoàn thành nên chúng tôi rất phấn khởi. Đường sá khang trang hơn. Hiện một căn nhà mặt tiền chỉ khoảng 20 m² nhưng đã có giá tới 4 - 5 tỷ đồng, tức hơn 200 triệu đồng/m², cao gấp nhiều lần so với vài năm trước.”