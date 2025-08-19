Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2
Đường ven sông Đồng Nai dài 5,2 km, thuộc phường Trấn Biên không chỉ giảm tải giao thông mà còn làm tăng giá bất động sản ven sông. Nhà mặt tiền tại đây đã vọt lên hơn 200 triệu đồng/m², cao gấp nhiều lần trung tâm Biên Hòa (cũ).
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/ngam-duong-ven-song-tri-gia-gan-2000-ty-sap-thong-xe-cach-tphcm-mot-cay-cau-day-gia-dat-len-den-200-trieu-dong-m2-205250818184306427.htm
Từ Khóa:
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km
- Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn
- Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng
- Toàn cảnh khu vực đang “nóng” bậc nhất bất động sản Đà Nẵng
- Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group