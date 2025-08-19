Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2

19-08-2025 - 05:47 AM | Bất động sản

Đường ven sông Đồng Nai dài 5,2 km, thuộc phường Trấn Biên không chỉ giảm tải giao thông mà còn làm tăng giá bất động sản ven sông. Nhà mặt tiền tại đây đã vọt lên hơn 200 triệu đồng/m², cao gấp nhiều lần trung tâm Biên Hòa (cũ).

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5,2 km, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng, là dự án trọng điểm của thành phố Biên Hòa (cũ), nay thuộc phường Trấn Biên. Sau hơn 4 năm thi công và nhiều lần điều chỉnh do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đang tăng tốc và dự kiến thông xe vào cuối năm nay.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 2.

Tuyến đường gồm 6 làn xe, rộng 34 m, có vỉa hè, dải phân cách, chiếu sáng và công viên ven sông. Bắt đầu từ cầu Hóa An đến ranh giới huyện Vĩnh Cửu (cũ), tuyến kết nối trung tâm Biên Hòa với các khu ven sông, hướng ra phía Bắc và chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 30km.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 3.

Đáng chú ý, tuyến đường ven sông Đồng Nai đi qua khu vực biệt thự cổ Đốc phủ Võ Hà Thanh hơn 100 năm tuổi. Tuy nhiên theo điều chỉnh quy hoạch, tuyến đường đã được nắn hướng để bảo tồn toàn vẹn công trình di sản, thay vì giải tỏa một phần như trước đây.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 4.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ giảm tải cho các trục đường hiện hữu, mở ra không gian dịch vụ – du lịch ven sông, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị Biên Hòa.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 5.

Với tính chất quan trọng của dự án, chính quyền và nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 6.

Chị Thanh, công nhân tại công trường, cho biết: “Tôi làm từ ngày đầu, có hôm vác hàng chục ký sắt, lội nước đến nửa người, tranh thủ làm để kịp thông xe.”

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 7.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn đường ven sông Đồng Nai đã trải nhựa, kè sông và hạ tầng kỹ thuật triển khai song song.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 8.

Công viên ven sông cũng dần hình thành với tiểu cảnh cây xanh, hành lang đi bộ đã lát gạch và hệ thống chiếu sáng đang được lắp đặt. Ngoài ra, dự án kè bờ sông trị giá hơn 600 tỷ đồng đã hoàn thành. Lan can sắt cao hơn nửa mét được lắp dọc tuyến giúp ổn định bờ sông và tạo mặt bằng cho công trình.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 9.

Phía đường giáp khu dân cư, nhiều hộ đã bắt đầu sửa sang, xây dựng nhà cửa để đón hạ tầng mới.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 10.

Theo ông Minh (65 tuổi), một hộ dân tại khu vực, cho biết: “Tuyến đường ven sông Đồng Nai sắp hoàn thành nên chúng tôi rất phấn khởi. Đường sá khang trang hơn. Hiện một căn nhà mặt tiền chỉ khoảng 20 m² nhưng đã có giá tới 4 - 5 tỷ đồng, tức hơn 200 triệu đồng/m², cao gấp nhiều lần so với vài năm trước.”

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 11.

Mức giá này được xem là “đột biến”, cao hơn vài lần so với mặt bằng trong trung tâm Biên Hòa và hơn 10 lần so với vùng ven bên kia sông thuộc TP.HCM. Điển hình như khu vực dự án KĐT Suối Cây Sao (phường Dĩ An), cách tuyến đường chỉ 5km, hiện giá chỉ dao động quanh mức 15-20 triệu đồng/m². Bên cạnh đó, giá đất trong hẻm cũng đã ở mức 40-70 triệu đồng/m2.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 12.

Tuy nhiên, tại một số đoạn vẫn còn khó khăn do một vài hộ chưa bàn giao mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ cục bộ.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 13.

Theo UBND phường Trấn Biên, toàn dự án liên quan đến 557 hộ dân, trong đó 304 trường hợp đã được bố trí phương án tái định cư. Công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng vẫn đang được tiếp tục nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trong quý 4/2025.

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2- Ảnh 14.

Sau khi hoàn thành tuyến đường dài 5,2 km này, địa phương sẽ tiếp tục triển khai đoạn kéo dài qua phường Tân Triều để kết nối các khu vực ven sông và Vĩnh Cửu. Tổng thể dự án sau khi đưa vào khai thác không chỉ tạo trục giao thông – cảnh quan dọc sông Đồng Nai, mà còn mở ra quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch, trở thành động lực mới cho Biên Hòa và khu Đông TP.HCM.

 Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

