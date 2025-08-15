Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn
Đường vành đai 3 nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 tháng nữa, đây là đòn bẩy cho phát triển công nghiệp - logistics - bất động sản. Đi cùng sóng hạ tầng, các dự án khu vực Long An cũ đua nhau ra hàng.
Đường vành đai 3 nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai dài hơn 76 km đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào tháng 6/2026. Trong đó, một số đoạn tuyến sẽ được thông xe vào cuối năm nay. Tiêu biểu nhất là đoạn qua Long An cũ dài 6,8 km.
Ghi nhận vào tháng 8, nhiều đoạn đường thuộc vành đai 3 đã được trải nhựa. Cầu đã hoàn thiện phần dưới và đang lao dầm. Công trường có hàng chục công nhân và máy móc làm việc.
Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo đòn bẩy cho phát triển công nghiệp - logistics - bất động sản. Đi cùng sóng hạ tầng, các dự án khu vực Long An cũ cũng đua nhau ra hàng.
Mới đây nhất, T&T Homes (thành viên của Tập đoàn T&T Group) vừa tổ chức Lễ Kick off dự án T&T City Millennia với hơn 1.000 nhân viên kinh doanh để chuẩn bị bung dự án T&T City Millennia ra thị trường.
Là một dự án nổi bật của T&T Group tại khu vực phía Nam, T&T City Millennia được xây dựng trên quỹ đất 267 ha, thuộc địa phận xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
Khác biệt với loạt dự án mới chỉ đang xây dựng, T&T City Millennia đã hoàn thành giai đoạn 1 toàn bộ các căn nhà phố, liền kề giai đoạn 1.
Chỉ cách trung tâm TPHCM gần 18km, các căn shophouse diện tích 120m2 tại đây dự kiến có giá từ 7-8 tỷ đồng.
Một dự án khác tại Long An (cũ) cũng đang tấp cập ra hàng là Vinhomes Green City Của Tập đoàn Vingroup.
Ghi nhận vào tháng 8,
Vinhomes Green City đang dần thành hình với nhiều khu vực đã xong phần móng, đường nội khu trải nhựa. Các căn nhà phố diện tích nhỏ từ 60m2 tại đây có giá từ gần 5 tỷ đồng.
Nằm trên trục này, các căn thấp tầng tại Eco Retreat cũng đang được tăng tốc đưa ra thị trường với giá từ 65-70 triệu đồng/m2 cho các căn liền kề, nhà phố.
Với mật độ xây dựng chưa đến 20%, dự án nổi bật nhờ không gian xanh, định hướng nghỉ dưỡng và đang thu hút mạnh giới đầu tư.
Lớn nhất trong các dự án phía tây là Waterpoint với 355 ha. Dự án do Nam Long Group làm chủ đầu tư, tọa lạc ven sông Vàm Cỏ Đông.
Khu shophouse tại đây đã hoàn thiện và bàn giao hiện đang được rao bán với giá 4,6 tỷ đồng/căn.
Một dự án được hưởng lợi lớn là Imperia Grand Plaza do MIK Group phát triển, nằm sát trục Vành đai 3 và kết nối trực tiếp với đại đô thị Vinhomes Green City.
Sau một thời gian vắng người, khu vực này dần trở nên nhộn nhịp vì trở thành điểm tư vấn cho Vinhomes Green City. Hiện giá bán nhà phố tại đây dao động từ 4,5 đến 6,5 tỷ đồng/căn. Giá thuê mặt bằng tầng trệt hiện chỉ khoảng 10-15 triệu đồng/tháng.
Cách ranh giới với TP.HCM khoảng 4 km, dự án Lahome với quy mô gần 50 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh 830 - tuyến huyết mạch kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3.
Giá dự kiến căc căn Lahome từ 5,5 - 7,5 tỷ đồng/căn.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
