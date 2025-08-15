Đường vành đai 3 nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai dài hơn 76 km đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào tháng 6/2026. Trong đó, một số đoạn tuyến sẽ được thông xe vào cuối năm nay. Tiêu biểu nhất là đoạn qua Long An cũ dài 6,8 km.