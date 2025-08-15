Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn

15-08-2025 - 08:39 AM | Bất động sản

Đường vành đai 3 nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 tháng nữa, đây là đòn bẩy cho phát triển công nghiệp - logistics - bất động sản. Đi cùng sóng hạ tầng, các dự án khu vực Long An cũ đua nhau ra hàng.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 1.

Đường vành đai 3 nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai dài hơn 76 km đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào tháng 6/2026. Trong đó, một số đoạn tuyến sẽ được thông xe vào cuối năm nay. Tiêu biểu nhất là đoạn qua Long An cũ dài 6,8 km.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 2.

Ghi nhận vào tháng 8, nhiều đoạn đường thuộc vành đai 3 đã được trải nhựa. Cầu đã hoàn thiện phần dưới và đang lao dầm. Công trường có hàng chục công nhân và máy móc làm việc.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 3.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo đòn bẩy cho phát triển công nghiệp - logistics - bất động sản. Đi cùng sóng hạ tầng, các dự án khu vực Long An cũ cũng đua nhau ra hàng.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 4.

Mới đây nhất, T&T Homes (thành viên của Tập đoàn T&T Group) vừa tổ chức Lễ Kick off dự án T&T City Millennia với hơn 1.000 nhân viên kinh doanh để chuẩn bị bung dự án T&T City Millennia ra thị trường.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 5.

Là một dự án nổi bật của T&T Group tại khu vực phía Nam, T&T City Millennia được xây dựng trên quỹ đất 267 ha, thuộc địa phận xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 6.

Khác biệt với loạt dự án mới chỉ đang xây dựng, T&T City Millennia đã hoàn thành giai đoạn 1 toàn bộ các căn nhà phố, liền kề giai đoạn 1.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 7.

Chỉ cách trung tâm TPHCM gần 18km, các căn shophouse diện tích 120m2 tại đây dự kiến có giá từ 7-8 tỷ đồng.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 8.

Một dự án khác tại Long An (cũ) cũng đang tấp cập ra hàng là Vinhomes Green City Của Tập đoàn Vingroup.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 9.

Ghi nhận vào tháng 8, Vinhomes Green City đang dần thành hình với nhiều khu vực đã xong phần móng, đường nội khu trải nhựa. Các căn nhà phố diện tích nhỏ từ 60m2 tại đây có giá từ gần 5 tỷ đồng.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 10.

Nằm trên trục này, các căn thấp tầng tại Eco Retreat cũng đang được tăng tốc đưa ra thị trường với giá từ 65-70 triệu đồng/m2 cho các căn liền kề, nhà phố.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 11.

Với mật độ xây dựng chưa đến 20%, dự án nổi bật nhờ không gian xanh, định hướng nghỉ dưỡng và đang thu hút mạnh giới đầu tư.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 12.

Lớn nhất trong các dự án phía tây là Waterpoint với 355 ha. Dự án do Nam Long Group làm chủ đầu tư, tọa lạc ven sông Vàm Cỏ Đông.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 13.

Khu shophouse tại đây đã hoàn thiện và bàn giao hiện đang được rao bán với giá 4,6 tỷ đồng/căn.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 14.

Một dự án được hưởng lợi lớn là Imperia Grand Plaza do MIK Group phát triển, nằm sát trục Vành đai 3 và kết nối trực tiếp với đại đô thị Vinhomes Green City.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 15.

Sau một thời gian vắng người, khu vực này dần trở nên nhộn nhịp vì trở thành điểm tư vấn cho Vinhomes Green City. Hiện giá bán nhà phố tại đây dao động từ 4,5 đến 6,5 tỷ đồng/căn. Giá thuê mặt bằng tầng trệt hiện chỉ khoảng 10-15 triệu đồng/tháng.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 16.

Cách ranh giới với TP.HCM khoảng 4 km, dự án Lahome với quy mô gần 50 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh 830 - tuyến huyết mạch kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3.

Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn- Ảnh 17.

Giá dự kiến căc căn Lahome từ 5,5 - 7,5 tỷ đồng/căn.

 Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này Nổi bật

Dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội từng được chào bán rầm rộ vẫn 'án binh bất động'

Dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội từng được chào bán rầm rộ vẫn 'án binh bất động' Nổi bật

Bất động sản thành Vinh hưởng lợi lớn khi đường Lê Mao kéo dài mở theo quy hoạch

Bất động sản thành Vinh hưởng lợi lớn khi đường Lê Mao kéo dài mở theo quy hoạch

08:00 , 15/08/2025
Ecopark hợp tác với Edison kiến tạo tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo tại Eco Retreat

Ecopark hợp tác với Edison kiến tạo tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo tại Eco Retreat

08:00 , 15/08/2025
Khai trương chi nhánh Đà Nẵng: MICC Group tạo đà cho vận hội mới

Khai trương chi nhánh Đà Nẵng: MICC Group tạo đà cho vận hội mới

08:00 , 15/08/2025
Căn hộ kề cận metro số 1 vào “guồng” hút vốn

Căn hộ kề cận metro số 1 vào “guồng” hút vốn

08:00 , 15/08/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên