Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking

08-08-2025 - 06:22 AM | Bất động sản

Vinhomes Green City là khu đô thị phức hợp đầu tiên trong hệ sinh thái của công ty tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ USD. Mới đây, hàng nghìn căn nhà phố tại đây được bán với giá chỉ từ 4,9 tỷ đồng, thấp nhất lịch sử Vinhomes.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 1.

Tập đoàn Vingroup xây dựng đại đô thị Vinhomes Green City tại khu vực Hậu Nghĩa (tỉnh Long An cũ) nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Nằm trên khu đất rộng gần 200 ha, mật độ xây dựng xấp xỉ 25%, khu đô thị hướng đến không gian sống sinh thái.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 2.

Dự kiến, Vinhomes Green City sẽ cung cấp ra thị trường hơn 5.000 sản phẩm gồm biệt thự, nhà liền kề, shophouse và căn hộ cao tầng. Trong ảnh là phối cảnh toàn khu đô thị, nổi bật với trục căn hộ cao tầng phía Đông, chuỗi biệt thự sinh thái ven hồ và các phân khu đảo nhân tạo - mô hình được Vinhomes phát triển tại nhiều siêu đô thị trọng điểm.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 3.

Dự án Vinhomes Green City Long An nằm tại khu vực Hậu Nghĩa - một trong những vùng được xem là “cửa ngõ Tây Bắc” của TP.HCM mở rộng. Với mặt tiền giáp ĐT825, gần nút giao QL N2 và trục đường Nguyễn Thị Hạnh, dự án sở hữu lợi thế giao thông vượt trội khi chỉ cách đường Vành đai 3 chưa đến 15 phút di chuyển, đồng thời kết nối trực tiếp với Vành đai 4, và tuyến quốc lộ 22.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 4.

Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận các khu vực trọng điểm như Tây Ninh, Củ Chi, Bình Tân, sân bay Tân Sơn Nhất và khu trung tâm TP.HCM. Vị trí này không chỉ thúc đẩy tiềm năng phát triển của khu đô thị mà còn đặt Vinhome Green City vào trung tâm của “trục phát triển công nghiệp - đô thị vệ tinh” phía Tây TP.HCM.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 5.

Sau chưa đầy 12 tháng giải phóng mặt bằng, toàn bộ công trường đã định hình rõ nét với cụm hồ trung tâm, các tuyến đường nội khu và đại lộ Nguyễn Thị Hạnh chạy xuyên suốt. Các phân khu thấp tầng và khu thương mại - dịch vụ đang thi công vượt tiến độ gần 4 tháng, chuẩn bị cho đợt mở bán đầu tiên với mức giá rò rỉ lên đến 95 triệu đồng/m² - cao gấp đôi so với mặt bằng xung quanh hai năm trước.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 6.

Cổng chính công trường Vinhomes Green City nơi các xe tải nườm nượp ra vào và công nhân làm việc xuyên trưa dưới nắng gắt.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 7.

Toàn bộ khu vực quy hoạch của Vinhomes Green City đã được san lấp mặt bằng, tạo nền đồng đều để triển khai xây dựng. Hạ tầng sơ khởi như đường nội khu, hệ thống thoát nước và móng cọc cũng đã bắt đầu hình thành, mở ra diện mạo ban đầu cho đại đô thị tương lai.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 8.

Nhiều hạng mục tại dự án Vinhomes Green City đã bước vào giai đoạn dựng cột, hoàn thiện phần móng cọc. Những dãy trụ bê tông thẳng tắp vươn lên giữa công trường cho thấy tiến độ thi công được đẩy mạnh, chuẩn bị bước vào giai đoạn xây thô trên mặt đất.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 9.

Cùng một mặt bằng nhưng tiến độ thi công giữa các phân khu có sự chênh lệch rõ rệt. Một số khối nhà đã dựng xong khung thép tầng một, trong khi nhiều khu vực khác mới chỉ đang trong giai đoạn ép cọc nền móng. Hình ảnh cho thấy công trường đang được chia thành nhiều mũi thi công song song nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 10.

Nhiều tuyến đường nội khu chính đã được trải nhựa, trồng cây và lắp đèn chiếu sáng. Song song đó, hàng loạt hạng mục nhà thấp tầng, trục thương mại và tiện ích đang được đẩy nhanh tiến độ, thể hiện tốc độ thi công thần tốc thường thấy ở các đại dự án mang thương hiệu Vinhomes.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 11.

Xe cơ giới liên tục ra vào, chở vật liệu xây dựng nối đuôi nhau giữa bụi đất mịt mù, tạo nên nhịp độ khẩn trương và tấp nập trên đại công trường đang thi công suốt ngày đêm.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 12.

Được trang bị đầy đủ bảo hộ, công nhân đứng vững trên giàn giáo giữa cái nắng gắt, tập trung kiểm tra móng cọc từng chi tiết. Giữa không gian rộng lớn của đại công trường, họ hoà mình vào guồng quay lao động, góp phần dựng hình một đại đô thị đang thành hình từng ngày.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 13.

Để gây dấu ấn tại thị trường bất động sản Long An, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chơi lớn khi bất ngờ tung ra mức giá hấp dẫn chưa từng có cho các căn nhà phố tại Vinhomes Green City giá chỉ từ 4,79 tỷ đồng (giá thấp nhất lịch sử Vinhomes), với 2 lựa chọn là bàn giao thô và giãn xây. Trong đó, dòng bất động sản giãn xây 2 năm lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường phía Nam khiến nhà đầu tư bất ngờ.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 14.

Với “cú chơi lớn” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, sự kiện ra mắt Vinhomes Green City đã tạo nên “cú sốc” cho bất động sản Long An với 1.000 booking đã được nhà đầu tư chuyển sang “cọc chết” để giành quyền ưu tiên mua sản phẩm.

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking- Ảnh 15.

Lý giải vì sao dự án đạt được lượng booking khủng chỉ trong ngày ra mắt, ông Lê Minh – Giám đốc một sàn bất động sản cho biết mức giá chủ đầu tư quá hấp dẫn, nếu cầm 4,9 tỷ trong tay chưa chắc đã mua được một căn hộ tại TP.HCM, càng không thể chạm được đến phân khúc thấp tầng. “Sản phẩm giãn xây lần này của Vinhomes Green City thực sự là cú sốc đối với thị trường”, ông Minh khẳng định.

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

An ninh Tiền tệ

