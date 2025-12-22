Thành phố giàu nhất Việt Nam đón tin vui: Chuẩn bị có sân vận động 50.000 chỗ, vượt Mỹ Đình về sức chứa và tiến sát nhóm lớn nhất cả nước

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về danh mục các lễ khởi công, khánh thành những dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng .

Theo danh mục các dự án ngoài ngân sách, Thành phố dự kiến tổ chức lễ động thổ 3 dự án trọng điểm vào ngày 15/1/2026, gồm: cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Trong đó, Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (phường An Khánh) có tổng mức đầu tư lớn nhất, khoảng gần 92.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn quan trọng nhất của dự án là sân vận động trung tâm sức chứa 50.000 chỗ, vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng được tích hợp đường chạy điền kinh cùng với Học viện thể thao.

Với quy mô này, sân vận động Rạch Chiếc vượt nhiều sân vận động hiện hữu tại Việt Nam, như sân Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ), sân Lạch Tray (khoảng 30.000 chỗ), sân Việt Trì (20.000 chỗ).

Xét trong mặt bằng chung, sân vận động này hiện chỉ xếp sau một số dự án đang được đề xuất hoặc đang triển khai như sân vận động Trống Đồng tại Khu đô thị thể thao Olympic với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, hay sân vận động 60.000 chỗ của PVF tại Hưng Yên vừa được khởi công.

Khu vực xây dựng dự án Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc (Ảnh: Võ Lê/Báo Nhân dân).

Bên cạnh sân vận động trung tâm, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với nhóm công trình hỗ trợ gồm làng vận động viên, trung tâm sự kiện – tổ chức giải đấu; cùng nhóm công trình tiện ích và hạ tầng như bệnh viện thể thao – y sinh, các khu chức năng hỗn hợp, công viên thể thao cộng đồng, bãi đỗ xe đô thị và hệ thống giao thông kết nối.

Theo định hướng, Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành một quần thể thể thao hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của TPHCM như trung tâm thể thaom giải trí của khu vực Đông Nam Á. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Đáng chú ý, đây là dự án từng bị "treo" suốt 30 năm. Được đề xuất đầu tư từ năm 1994 với quy mô ban đầu 466 ha, dự án từng được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao đạt chuẩn Olympic. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích hiện chỉ còn 212 ha và khu vực này vẫn chủ yếu là đất trống. Năm 2017, TPHCM từng tái khởi động dự án để chuẩn bị cho SEA Games 31, song sau khi Thành phố rút lui khỏi vai trò đăng cai, dự án tiếp tục đình trệ.

Trước đó, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được HĐND TPHCM thông qua từ tháng 3/2018 với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn chỉ dừng ở bước chuẩn bị đầu tư; chi phí khảo sát, đo vẽ mới sử dụng khoảng 1,4 tỷ đồng. Qua rà soát, tổng mức đầu tư dự án tăng lên hơn 18.800 tỷ đồng, buộc Thành phố phải điều chỉnh phương thức triển khai.

TPHCM kỳ vọng trong 5 năm tới, Rạch Chiếc sẽ hình thành một quần thể thể thao hiện đại, tầm vóc quốc tế, với sân vận động trung tâm là hạt nhân.

Cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 cũng dự kiến được động thổ ngày 15/1/2026.

Song song với Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 cũng dự kiến được động thổ ngày 15/1/2026. Trong đó, cầu Cần Giờ kết nối xã Bình Khánh với xã Nhà Bè, dài 7,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT; ngân sách TPHCM tham gia khoảng 2.885 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, kết nối khu Nam TPHCM với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), được thiết kế 8 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.900 tỷ đồng theo hợp đồng BT, trong đó hơn 10.700 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động, phần ngân sách TPHCM và Đồng Nai khoảng 2.100 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án sẽ hình thành trục kết nối giao thông mới giữa TPHCM – Đồng Nai, giảm tải cho các tuyến hiện hữu, đồng thời tăng cường liên kết giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, tạo động lực phát triển mới cho khu Nam Sài Gòn và Nhơn Trạch.

Kể từ 1/7, TP.HCM mới hình thành trên cơ sở sáp nhập TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau sáp nhập, vị thế "đầu tàu kinh tế" của TP. HCM tiếp tục được khẳng định rõ nét khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hợp nhất của thành phố ước đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 GDP cả nước. Với quy mô này, TP.HCM duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc về kinh tế, trở thành cực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của Việt Nam. TP.HCM mới đã tạo ra một trung tâm công nghiệp (gồm khai thác, chế biến, sản xuất, xây dựng...) quy mô gần 930.000 tỷ đồng, chiếm hơn 25,52% giá trị công nghiệp cả nước, tính đến năm 2024. Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000 ha, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của quốc gia.



