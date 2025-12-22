Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng: Găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản

22-12-2025 - 10:21 AM | Bất động sản

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng nhìn nhận, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản do còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Bộ Xây dựng mới đây, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, trong năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi 02 Luật: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Trong đó, chú trọng đến việc nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thúc đẩy phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân. Sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản hướng dẫn hai luật trên.

Đồng thời, Bộ Xây dựng triển khai vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ và kết nối liên thông từ trung ương tới địa phương.

Bộ Xây dựng thực hiện công khai, minh bạch thông tin thị trường bất động sản; tạo điều kiện thuận lợi trong khai thác thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân và chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp về kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.

Nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý thị trường bất động sản, dẫn đến việc giám sát, kiểm tra chưa được chú trọng và thực hiện thường xuyên và chưa kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản đã được thu thập tuy nhiên chưa đầy đủ, hoàn thiện.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng nhìn nhận, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản do còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu.

Cùng với đó, cơ cấu sản phẩm còn mất cân đối giữa các phân khúc, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân. Tiến độ triển khai nhiều dự án vẫn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch.

Liên quan đến nguồn vốn dành cho thị trường bất động sản, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng cho rằng còn có những khó khăn, tiềm ẩn rủi ro: tỷ lệ tăng vốn tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bất động sản vượt cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng toàn ngành; khó khăn trong kiểm soát dòng vốn tín dụng gián tiếp vào lĩnh vực bất động sản; mức độ rủi ro khi giá bất động sản, nhà ở tăng cao vượt giá trị thực...; dư nợ trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả nợ của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn.

Ngoài sửa đổi hai luật quan trọng, ông Hùng cho hay cần tiếp tục theo dõi, hướng dẫn địa phương, tổ chức, cá nhân các nội dung về nhà ở như chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, phát triển nhà ở thương mại, nhà ở phục vụ tái định cư... theo Luật Nhà ở 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, Bộ Xây dựng tăng cường theo dõi tình hình thực hiện việc cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ tại các địa phương; kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, địa phương theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

