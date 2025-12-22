Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe có diện tích khoảng 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông thành phố khoảng 1,97ha, còn lại diện tích đất lập dự án khoảng 6,06 ha.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, khu vực lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 thuộc phường Định Công (Hà Nội). Phía Bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía Đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu vực ga Giáp Bát; phía Tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 bãi đỗ xe rộng hơn 8 ha- Ảnh 1.

Phối cảnh thiết kế bãi đỗ xe

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông khoảng 1,97ha, diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha.

Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng bãi đỗ xe kết hợp chức năng Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại được kết nối đồng bộ, khoa học, ứng dụng công nghệ cao; đảm bảo không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Đồng thời, đảm bảo gắn kết, hài hòa với tuyến đường Vành đai 2,5; Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt quốc gia.

UBND thành phố giao Công ty Cổ phần Xuân Nam Việt phối hợp với các đơn vị liên qua chịu trách nhiệm về pháp lý về chất lượng, số liệu, tính chính xác, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống bản vẽ; đồng thời triển khai dự án đúng tiến độ.

UBND phường Định Công chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư tổ chức công bố công khai đồ án để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện; tổ chức tuyên truyền, đảm bảo không phát sinh khiếu kiện, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

