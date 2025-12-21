Bất động sản được hưởng lợi gì từ các Trung tâm tài chính quốc tế?

Các chuyên gia bất động sản nhận định, Trung tâm tài chính hình thành sẽ thu hút đông đảo doanh nhân, chuyên gia tài chính quốc tế đến làm việc và sinh sống, kéo theo nhu cầu lớn về căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng, cũng như các sản phẩm bất động sản gắn với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam nhấn mạnh vai trò của các Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) như là “mảnh ghép chiến lược” giúp tái định vị các khu trung tâm đô thị (CBD) và mở ra động lực tăng trưởng mới.

Kinh nghiệm từ Yeouido (Seoul) hay Lục Gia Chủy (Thượng Hải) cho thấy một Trung tâm tài chính quốc tế thành công luôn hội tụ bốn yếu tố: quy hoạch, hạ tầng kết nối, công trình biểu tượng và cơ chế thu hút các định chế tài chính toàn cầu. Khi 4 cấu phần này được kích hoạt, các thành phố không chỉ hình thành những khu trung tâm đô thị mới năng động hơn, mà còn tạo cú hích cho doanh nghiệp, việc làm và giá trị bất động sản trung tâm.

Tại Việt Nam, Thủ Thiêm (TP.HCM) và Đà Nẵng đang đứng trước thời điểm bản lề: phát triển thành Trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm hạt nhân mới hay trở thành phần mở rộng của khu trung tâm đô thị hiện hữu. Thành công phụ thuộc vào việc định danh rõ mô hình Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển công trình biểu tượng, hoàn thiện hạ tầng liên vùng - nội đô và có cơ chế thu hút tổ chức doanh nghiệp.

Trung tâm tài chính quốc tế về bản chất là khu vực tập trung các định chế tài chính, nhân lực trình độ cao, hạ tầng công cộng hiện đại và khung pháp lý thuận lợi nhằm hút dòng vốn toàn cầu. Đây không chỉ là “điểm tụ” của hoạt động tài chính cấp cao, mà còn là “hạt nhân tăng trưởng” nâng cấp hoặc tái cấu trúc toàn bộ khu trung tâm đô thị.

Trung tâm tài chính quốc tế là khu vực tập trung các định chế tài chính, nhân lực trình độ cao, hạ tầng công cộng hiện đại và khung pháp lý thuận lợi nhằm hút dòng vốn toàn cầu. (Ảnh minh hoạ)

Trên thế giới, Trung tâm tài chính quốc tế Yeouido ra đời năm 2003 đã giúp Seoul giải quyết bài toán thiếu quỹ đất và quá tải hạ tầng tại khu CBD Jung-gu, đồng thời kiến tạo một trung tâm tài chính hiện đại bên sông Hàn. Thượng Hải cũng làm điều tương tự khi quy hoạch Lục Gia Chủy từ năm 1990, biến khu đất phía Đông sông Hoàng Phố thành một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới nhờ hạ tầng metro – cầu vượt đồng bộ và các tòa tháp biểu tượng.

Với Việt Nam, ông Quốc Anh cho rằng vấn đề không chỉ là xây dựng thêm một trung tâm mới, mà là có thể giải được các điểm nghẽn của trung tâm hiện hữu hay không: quỹ đất hạn chế, hạ tầng quá tải, thiếu nguồn cung bất động sản chất lượng cao.

“ Nếu các Trung tâm tài chính quốc tế tương lai như Thủ Thiêm hay Đà Nẵng được quy hoạch dài hạn, đầu tư hạ tầng ngay từ đầu và có chính sách ưu đãi đủ mạnh thì hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân khu trung tâm đô thị mới, nơi giá trị bất động sản được bảo chứng bởi sự khan hiếm và chất lượng vượt trội ”, ông Quốc Anh nhìn nhận.

Về dài hạn, ông Quốc Anh cho rằng, tại những nơi đặt các Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là không gian mở rộng của trung tâm, mà có khả năng trở thành trung tâm đối trọng về kinh tế, tài chính trong vòng 5-10 năm tới, khi các dự án hạ tầng và tài chính hoàn thiện. Sự hình thành mạng lưới đa trung tâm sẽ làm thay đổi cách vận hành của đô thị, kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao tiếp tục tăng.

“ Bất động sản trung tâm, bao gồm cả khu cũ lẫn khu vực có trung tâm tài chính quốc tế vẫn giữ vị thế đặc biệt: nhu cầu ổn định và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ năng lực kết nối hạ tầng. Đây là những yếu tố giúp phân khúc này duy trì sức đề kháng tốt trong trung hạn đến dài hạn, ngay cả khi thị trường chung trải qua các chu kỳ điều chỉnh ”, ông Quốc Anh nhận định.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, thành viên Tổ tham mưu thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM cho rằng, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, khác với các cơn sốt đất trong quá khứ, thị trường lần này sẽ phát triển dựa trên nhu cầu thực về văn phòng, lưu trú cao cấp phục vụ chuyên gia tài chính, thay vì mang tính đầu cơ ngắn hạn.

Theo ông, với quy mô quy hoạch lên tới gần 900ha cùng cơ chế pháp lý đặc thù và nhiều ưu đãi chính sách, TP.HCM đang sở hữu nền tảng vững chắc để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế . Ông cũng chỉ ra lợi thế về nguồn nhân lực và chi phí sinh hoạt của TP.HCM, khi nhiều nơi khác như Singapore hay Dubai đều đắt đỏ gấp nhiều lần.

" Khi Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành, lực cầu nhà ở phục vụ chuyên gia sẽ hình thành rõ rệt, tạo kỳ vọng mới cho thị trường những khu vực có Trung tâm tài chính quốc tế ", ông Huân nhấn mạnh.

Nhận định về những tác động đến thị trường bất động sản của các Trung tâm tài chính quốc tế, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group cho rằng, hành trình xây dựng một trung tâm tài chính toàn cầu không thể chỉ dựa vào hạ tầng kỹ thuật hay thể chế tài chính, mà cần mở rộng sang hạ tầng sống – yếu tố quyết định khả năng giữ chân nhân tài, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế.

Một trung tâm tài chính thành công không chỉ là nơi “đáng làm việc”, mà còn phải là nơi “đáng sống” để an cư lâu dài. Chỉ khi hội tụ đủ hai yếu tố “đáng làm việc – đáng sống”, trung tâm tài chính mới có thể thật sự trở thành nơi “đáng đầu tư”.

Đây chính là tam giác giá trị của một trung tâm tài chính hiện đại, nơi môi trường làm việc minh bạch, các cơ hội phát triển được khuyến khích, chất lượng sống được đảm bảo, nơi niềm tin – nguồn lực cùng hội tụ để hình thành hệ sinh thái bền vững.

Trong bối cảnh đó, bất động sản trở thành cầu nối giữa kinh tế và đời sống. Các khu đô thị được quy hoạch chuẩn quốc tế không chỉ mang đến không gian sống chất lượng mà còn tạo niềm tin và cảm hứng cho giới đầu tư toàn cầu. Đồng thời, mối liên kết giữa bất động sản, công nghiệp – logistics và hạ tầng công nghệ sẽ định hình sức cạnh tranh mới cho Việt Nam.

" Khi các khu công nghiệp, sân bay, cảng biển và các đô thị được quy hoạch đồng bộ, bất động sản sẽ trở thành mắt xích chiến lược kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính - thương mại toàn cầu ", bà Anh Đào nhấn mạnh.