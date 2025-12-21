Chủ đầu tư dự án chung cư duy nhất được TP.HCM chọn khởi công có tiềm lực ra sao?

Dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Saigon Downtown Residence là dự án chung cư duy nhất được UBND TP.HCM đăng ký bổ sung cập nhật dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025 vừa qua.

Đáng chú ý, cuối tháng 8/2022, Sở Xây dựng TP.HCM và CTCP Địa ốc Downtown từng tổ chức lễ động thổ dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ 23 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé) nhưng sau đó do vướng pháp lý nên dự án dừng đến hiện tại.

Theo tìm hiểu, Saigon Downtown Residence được xây dựng trên lô đất rộng hơn 1.264 m2, trên nền chung cư cũ trước năm 1975, quy mô 21 tầng, 160 căn hộ với tổng chiều cao công trình là 70m, đã xuống cấp nặng và hiện trở thành bãi giữ xe.

Về CTCP Địa ốc Downtown, doanh nghiệp được thành lập từ tháng 1/2017, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 136 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Lê Xuân Khánh Lộc và bà Võ Thị Kiều Diễm mỗi người góp 680 triệu đồng (tỷ lệ 0,5%); ông Kiều Xuân Khoa góp 134,64 tỷ đồng (tỷ lệ 99%).

Khu đất dự kiến khởi công Dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Saigon Downtown Residence.



Cũng tại thời điểm này, ông Kiều Xuân Khoa (SN 1977) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Địa ốc Downtown.

Đến ngày 5/4/2017, ông Đỗ Thành Nhơn (SN 1971) trở thành Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Địa ốc Downtown, thay thế ông Kiều Xuân Khoa. Đồng thời, tỷ lệ sở hữu vốn của ông Khoa tại thời điểm này là 0%.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 8/7/2020, Địa ốc Downtown đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 136 tỷ đồng lên mức 186 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất ngày 6/6/2023, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Địa ốc Downtown là ông Nguyễn Hữu Tuynh (SN 1981).

Hiện ông Tuynh còn là người đại diện theo pháp luật cho nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư như: Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc, Công ty TNHH Mặt trời Đồng Nai.

Quay trở lại với Địa ốc Downtown, theo thông tin công bố trên HNX, tháng 10/2021, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 380 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mã DTJCH2125001 gồm 2,92 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành 292 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm. Mục đích phát hành của lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn để tái cấu trúc các khoản nợ vay mượn đối với các cổ đông.

Còn lô trái phiếu mã DTJCH2125002 gồm 880.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 88 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm.

Địa ốc Downtown phát hành lô trái phiếu này nhằm mục đích tăng quy mô vốn để hợp tác đầu tư đất nghĩa trang với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa trang Long Thành tại Công viên Vĩnh Hằng Long Thành.

Địa ốc Downtown dự kiến góp vốn đầu tư 111 tỷ đồng, trong đó 23 tỷ đồng là vốn tự có, còn lại 88 tỷ đồng là vốn huy động từ phát hành trái phiếu.

Tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của hai lô trái phiếu nêu trên gồm quyền tài sản theo Hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa trang Long Thành; quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư trung tâm Sài Gòn (Saigon Downtown Residence); cổ phần của các cổ đông Địa ốc Downtown.

Ngoài ra còn có quyền tài sản theo Hợp đồng đặt cọc số 139/2020/HĐĐC-DOWNTOWN của các cổ đông Địa ốc Downtown ký với Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc; bảo lãnh thanh toán của các cổ đông Địa ốc Downtown và các tài sản đảm bảo khác (nếu có).

Tháng 7/2023, Địa ốc Downtown đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ cả hai lô trái phiếu nêu trên.

Liên quan đến dự án Saigon Downtown Residence, theo nguồn tin của PV cho thấy, hồi tháng 8/2023, Địa ốc Downtown đã sử dụng toàn bộ các quyền đòi nợ, các khoản phải thu của công ty liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, khai thác, kinh doanh quản lý dự án này bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)- Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.



