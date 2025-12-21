HUD tất toán xong lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Công ty TNHH (HUD) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối lô trái phiếu HUDH2025001. Đây là lô trái phiếu duy nhất mà HUD đang lưu hành.

Theo đó, ngày 15/12/2025, HUD đã thực hiện thanh toán 400 tỷ đồng tiền gốc và hơn 17,4 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu HUDH2025001; qua đó tất toán xong lô này đúng hạn.

Nguồn: HNX

Được biết, lô HUDH2025001 phát hành ngày 14/12/2025, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 14/12/2025.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, thực hiện các chương trình/ dự án đầu tư của tổ chức phát hành và các mục đích khác phủ hợp theo quy định của pháp luật.

HUD tiền thân là Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1989 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Tính đến nay, HUD đã và đang triển khai 25 khu đô thị mới tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, cung cấp hơn 8 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó tổng diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành hơn 250.000m2.

Theo giới thiệu, HUD đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với khối cơ quan Tổng công ty, 11 Ban quản lý dự án và 14 đơn vị thành viên hạch toán độc lập, 2 công ty liên kết và 2 công ty liên doanh với tổng số hơn 2.000 cán bộ công nhân viên, người lao động, trong đó hơn một nửa có trình độ đại học và trên đại học.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2025, trong nửa đầu năm nay, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức hơn 2.302 tỷ đồng, tăng 510 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ tăng mạnh doanh thu, lợi nhuận gộp cũng tăng 61 tỷ đồng, lên mức 697 tỷ đồng, Khấu trừ các khoản thuế, phí, HUD báo lãi ròng bán niên 2025 ở mức 199 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng cộng nguồn vốn của doanh nghiệp ở mức 15.378 tỷ đồng, tăng 3,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 12.253 tỷ đồng, phần lớn là Hàng tồn kho hơn 9.415 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 thể hiện, tại ngày 30/6/2025, tài sản hình thành trong tương lai của một số dự án/quyền tài sản phát sinh từ dự án làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV Chi nhánh Hà Nội).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả ở mức gần 11.336 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn tổng cộng 4.305 tỷ đồng.