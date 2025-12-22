The Ocean Resort Quy Nhon – Dấu ấn “Sống Yên” được vinh danh tại Best Of The Best 2025

Giữa bối cảnh ấy, The Ocean Resort Quy Nhon mới đây đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Best Family Beach Villas Resort of the Year" tại Best Of The Best 2025 – giải thưởng danh giá do tạp chí Robb Report Vietnam tổ chức.

Best Of The Best là sự kiện thường niên uy tín, nơi những thương hiệu cao cấp được cộng đồng ưu tú yêu thích và tin chọn nhất trong năm được tôn vinh, dựa hoàn toàn trên trải nghiệm thực tế và sự đánh giá khách quan. Giải thưởng này không đến như một bất ngờ, mà là sự ghi xứng đáng cho những giá trị bền vững mà The Ocean Resort Quy Nhon đã kiên định theo đuổi suốt hành trình của mình.

Giải thưởng phản chiếu triết lý sống "Sống Yên"

Hạng mục "Best Family Beach Villas Resort of the Year" tại Best Of The Best 2025 không chỉ nhìn vào vị trí đẹp hay tiện nghi xa hoa, mà sâu xa hơn, là sự tôn vinh những trải nghiệm nghỉ dưỡng thực sự nuôi dưỡng sự gắn kết gia đình – nơi mỗi thành viên đều tìm thấy sự bình yên và kết nối sâu sắc với nhau cũng như với thiên nhiên.

Chính điều này đã làm nên sự đồng điệu hoàn hảo giữa giải thưởng và triết lý "Sống Yên" mà chúng ta đang theo đuổi. Tại đây, "Sống Yên" không phải là một khẩu hiệu, mà là một lối sống được nuôi dưỡng từng ngày: cân bằng thân - tâm - trí cho mọi thành viên trong gia đình, từ những người lớn tìm lại sự thư thái giữa nhịp sống bộn bề, đến những đứa trẻ được tự do lớn lên giữa thiên nhiên nguyên bản, giàu trải nghiệm thể chất và tinh thần.

Đây không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng tạm thời, mà là nơi đầu tư lâu dài cho sức khỏe, hạnh phúc và những giá trị bền vững của thế hệ hôm nay và mai sau.

Quy Nhơn – miền nguyên bản nuôi dưỡng "Sống Yên"

Quy Nhơn (nay thuộc tỉnh Gia Lai) là một trong những vùng đất hiếm hoi còn giữ trọn vẻ đẹp nguyên bản của miền Trung: bãi biển Kỳ Co trong trẻo quanh năm, đường Eo Gió hoang sơ, hay chùa Ông Núi linh thiêng hướng mình về phía biển đón bình minh và hoàng hôn mỗi ngày.

The Ocean Resort Quy Nhon tọa lạc trọn vẹn giữa lòng thiên nhiên nguyên bản ấy, không "tách rời" hay áp đặt lên cảnh quan, mà hòa quyện tinh tế và tôn trọng từng đường nét của đất trời. Mỗi biệt thự, mỗi căn hộ khách đều được thiết kế để mở ra tầm nhìn vô tận hướng biển, để gió trời và tiếng sóng trở thành phần không thể thiếu của không gian sống.

Chốn bình yên bên biển, nơi ta có thể trở về bất cứ lúc nào, mà không cần đặt phòng.

Đây không chỉ là một resort để ghé thăm, mà chính là ngôi nhà thứ hai - chốn bình yên mà gia đình có thể trở về bất cứ lúc nào, mà không cần đặt phòng, không bị ràng buộc bởi lịch trình. Chỉ cần mở cửa, bạn đã về nhà - nơi "Sống Yên" được cảm nhận rõ ràng qua từng hơi thở, từng khoảnh khắc bên nhau giữa thiên nhiên bao la.

Không chỉ để ở – mà để an tâm đầu tư dài hạn

Từ một chốn nghỉ dưỡng lý tưởng, The Ocean Resort Quy Nhon còn mở ra một góc nhìn khác: đây là bất động sản nghỉ dưỡng sở hữu giá trị sử dụng thực tế cao, nơi gia đình không chỉ tận hưởng mà còn bảo vệ và gia tăng tài sản một cách bền vững.

Sở hữu một căn biệt thự biển The Ocean Villas, hay căn hộ khách sạn The Ocean Suites đồng nghĩa với việc bạn vừa có ngôi nhà bên biển, vừa nắm giữ một tài sản có tiềm năng tăng trưởng lâu dài, truyền lại cho thế hệ tương lai. Đó là cách đầu tư thông minh: vừa nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình hôm nay, vừa bảo vệ sự an yên tài chính ngày mai.

Uy tín chủ đầu tư & đơn vị vận hành – Nền tảng của niềm tin

Đằng sau thành công của The Ocean Resort Quy Nhon là uy tín vững chắc từ chủ đầu tư VinaLiving - thương hiệu bất động sản cao cấp thuộc VinaCapital, một trong những tập đoàn quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm và danh mục hơn 60 dự án đầu tư và phát triển trải dài từ Bắc vào Nam. Với triết lý ‘Kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà’ - cam kết về chất lượng và vận hành của VinaLiving chính là nền tảng mang đến sự an tâm tuyệt đối cho gia chủ.

Dự án đã hoàn thiện và đang được vận hành bởi Fusion - thương hiệu quản lý uy tín, chính là bảo chứng vàng cho chất lượng dịch vụ vượt trội của The Ocean Resort Quy Nhon.

The Ocean Resort Quy Nhon, một giá trị sống tăng trưởng bền vững theo thời gian

Giải thưởng "Best Family Beach Villas Resort of the Year" tại Best Of The Best 2025 không chỉ tôn vinh riêng dự án, mà là sự ghi nhận toàn diện cho hệ sinh thái phát triển bền vững: từ việc gây dựng quỹ đất quý hiếm, thiết kế tôn trọng thiên nhiên, xây dựng chất lượng cao đến vận hành chuyên nghiệp sau khi bàn giao. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết dài hạn của chủ đầu tư - không chỉ mang đến một bất động sản, mà là một giá trị sống tăng trưởng bền vững theo thời gian, đồng hành cùng gia đình qua nhiều thế hệ.

