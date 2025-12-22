Các ngành kinh tế thuộc Bộ Xây dựng đóng góp 17,23% GDP cả nước

Các ngành kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ ước chiếm khoảng 17,23% GDP cả nước, tăng 0,17 điểm phần trăm so với năm 2024; đóng góp khoảng 1,96 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP, góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo.

Trong năm nay, ngành Xây dựng hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau. Cả năm 2025, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện, hoàn thành 53 dự án (15 dự án khởi công, 38 dự án khánh thành). Trong đó, riêng lĩnh vực đường bộ khởi công 13 dự án và có 28 dự án khánh thành.

Nhiều dự án giao thông, đặc biệt là các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đã về đích vượt tiến độ từ 3-6 tháng, thậm chí là 8-9 tháng như: Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vân Phong-Nha Trang.

Riêng trong năm 2025, Bộ Xây dựng và các địa phương đã hoàn thành 1.491km đường bộ cao tốc; 456km đường quốc lộ; 251km đường ven biển. Nhiều dự án quan trọng khác đang tiếp tục triển khai như: Cao tốc Cà Mau-Cái Nước, các cao tốc trục ngang như Tân Phú-Bảo Lộc, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, đường giao thông Đất Mũi-Cảng Hòn Khoai…

"Đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn (tổng 3.803km đường bộ cao tốc); 1.701km đường bộ ven biển, đây là những bước tiến lớn so với các năm trước, thể hiện kết quả của phong trào thi đua '500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc' và việc huy động tổng lực nguồn lực cho cao tốc; các dự án cao tốc khác đang triển khai thi công cơ bản bám sát tiến độ đề ra," Thứ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Xác định thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của năm 2025 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, năm cuối để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Xây dựng đã tập trung thực hiện chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm.

Là một trong những bộ, ngành được giao vốn đầu tư công nhiều nhất (với 83.057 tỷ đồng), với danh mục dự án hạ tầng quy mô lớn và yêu cầu tiến độ cao trong năm, đến nay Xây dựng, Bộ đã giải ngân 64.551/83.057 tỷ đồng, đạt 78,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

"Bộ Xây dựng đang tích cực nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã hoàn thành để phấn đấu hoàn thành kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 (tối thiểu đạt trên 95%)," Thứ trưởng Hùng thông tin.



