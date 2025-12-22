Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM: Người dân liên quan dự án Cải tạo Sông Đập được đề nghị liên hệ nhận bồi thường

22-12-2025 - 07:46 AM | Bất động sản

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng dự án Cải tạo Sông Đập ở khu vực Bình Tân vẫn chưa kê khai, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng, gây chậm tiến độ thi công.

Tại TP HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Sông Đập trên địa bàn quận Bình Tân cũ (nay thuộc phường Tân Tạo) đang được triển khai. 

Đến nay, còn một số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án chưa liên hệ cơ quan chức năng để kê khai hồ sơ, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Ban Bồi thường quận Bình Tân kêu gọi người dân nhanh chóng kê khai, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công cho dự án Cải tạo Sông Đập - Ảnh minh họa: NGỌC QUÝ

Theo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, các trường hợp chưa thực hiện gồm:

Ông (bà) Trần Văn Tánh, có đất thuộc một phần các thửa số 345, 380, tờ bản đồ số 8, bộ địa chính xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh trước đây, nay tương ứng một phần thửa số 5, tờ bản đồ số 27, bộ địa chính phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cũ. 

Ông (bà) Nguyễn Đức Nam – Nguyễn Thị Thu Hiền có đất trống thuộc một phần thửa 934, tờ bản đồ số 13, bộ địa chính xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, nay tương ứng một phần thửa 15, tờ bản đồ số 38, bộ địa chính phường Tân Tạo A cũ.

Ngoài ra, ông (bà) Ngô Văn Quang có đất trống thuộc trọn thửa 896 và một phần thửa 895, tờ bản đồ số 8, bộ địa chính xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, nay tương ứng một phần thửa 63, tờ bản đồ số 27, bộ địa chính phường Tân Tạo A cũ. 

Cũng theo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, khu đất do UBND phường Tân Tạo A tạm đứng tên, nằm tại khu phố 4, phường Tân Tạo A, cũng thuộc diện bị ảnh hưởng, liên quan đến một phần các thửa 340, 341 và một phần rạch theo hồ sơ địa chính cũ, nay tương ứng một phần thửa 27, tờ bản đồ số 27, bộ địa chính phường Tân Tạo A cũ.

Nhằm thông tin tiến độ thực hiện dự án, đồng thời vận động các hộ dân liên quan phối hợp kê khai hồ sơ, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đúng quy định, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đề nghị người dân có liên quan nhanh chóng thực hiện việc kê khai hồ sơ, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với dự án Cải tạo Sông Đập.

Theo Ngọc Quý

Người lao động

