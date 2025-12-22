Diamond Sky – Tâm mạch kết nối, tầm nhìn thịnh vượng

Tọa độ vàng giữa dòng chảy thịnh vượng

Diamond Sky tọa lạc ngay trung tâm Van Phuc City, trên mặt tiền Quốc lộ 13 – cửa ngõ kết nối chiến lược phía Đông Bắc TP.HCM. Vị trí dự án đến lợi thế kết nối hiếm có: chỉ 10 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất, 15 phút vào trung tâm Quận 1 cũ và chưa đầy 20 phút để tiếp cận các đô thị năng động như Đồng Nai, Tây Ninh. Trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang được nâng cấp mạnh mẽ, Diamond Sky không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị bền vững.

Không gian sống trong lành và xanh mát tại Diamond Sky

Nhưng vị trí chiến lược chỉ là sự khởi đầu. Diamond Sky còn thừa hưởng môi trường sống trong lành hiếm có của Van Phuc City. Không gian xanh, mặt nước và gió trời cùng hòa quyện tạo nên địa thế "tụ thủy – tụ tài" độc đáo, cân bằng giữa nhịp đô thị năng động và sự tĩnh tại của thiên nhiên.

Đồng thời, địa thế phong thủy của Diamond Sky còn là điểm tựa vững chắc, nuôi dưỡng sự thịnh vượng và hạnh phúc bền lâu cho gia chủ.

Không gian sống resort – Nơi tâm hồn được chữa lành

Bước vào Diamond Sky không chỉ là trở về nhà mà còn như trở về với chính mình. Dự án được kiến tạo theo triết lý "resort living" – nơi không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn nuôi dưỡng tinh thần, mang lại sự thư thái và cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hai tòa tháp cao tầng hiện đại với 296 căn hộ, diện tích từ 64m² đến 350m² và mật độ xây dựng chỉ 40%, mang đến không gian sống thoáng đãng, riêng tư. Mỗi căn hộ là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế có chiều sâu: ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua cửa kính lớn và ban công rộng mở, layout vuông vức tối ưu công năng, dễ dàng tùy biến theo phong cách chủ nhân. Vật liệu nội thất cao cấp từ các thương hiệu châu Âu tạo nên không gian sống xứng tầm cho chủ nhân tinh hoa.

Trung tâm thương mại 30.000m2 bên dưới 3 tầng khối đế Diamond Sky

Nhưng giá trị đích thực của Diamond Sky không chỉ nằm trong từng căn hộ mà còn ở hệ sinh thái tiện ích tỷ đô trong nội khu Van Phuc City: hồ Đại Nhật 16ha, quảng trường nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á, công viên giải trí Van Phuc Ocean World, bến du thuyền Marina Royal, trường quốc tế EMASI, bệnh viện quốc tế Vạn Phúc City… và đặc biệt là trung tâm thương mại 30.000m² nằm ngay dưới khối đế 3 tầng.

Bên cạnh đó, Diamond Sky còn mang đến thế giới tiện ích nội khu đẳng cấp 5 sao: hồ bơi 4 mùa hiện đại, phòng gym tân tiến, khu spa và yoga thư giãn, khu BBQ ngoài trời và sky lounge trên cao. Đây không chỉ là tiện ích mà là lối sống "home sweet home" thực thụ mang đến trải nghiệm thượng lưu xứng tầm.

Hưởng lợi trọn vẹn từ hạ tầng tương lai

Nếu vị trí và không gian sống là giá trị hiện tại của Diamond Sky thì hạ tầng tương lai chính là chìa khóa gia tăng giá trị bền vững cho dự án. Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 60m với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng – trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh thành lân cận. Theo kinh nghiệm thị trường, bất động sản nằm trên các trục đường được nâng cấp thường tăng giá từ 15–30% ngay trong giai đoạn thi công và hoàn thiện.

Diamond Sky tọa lạc tại Van Phuc City mặt tiền Quốc lộ 13

Đặc biệt, tuyến Metro 3B kéo dài từ Ngã sáu Cộng Hòa đến Hiệp Bình Phước cũ sẽ có điểm dừng ngay trước cổng Van Phuc City. Nghiên cứu chuyên sâu cho thấy các dự án nằm trong bán kính 500m từ ga metro thường tăng giá từ 20–40% khi tuyến metro đi vào vận hành. Đây chính là hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, khi vị trí chiến lược kết nối hạ tầng hiện đại, mở ra cơ hội tăng giá bền vững và trải nghiệm sống tiện nghi.

Tiến độ vững chắc – Pháp lý minh bạch

Diamond Sky được phát triển bởi Van Phuc Group – tập đoàn bất động sản uy tín với 30 năm kinh nghiệm, sở hữu quỹ đất gần 400ha và nhiều giải thưởng danh giá. Dự án được đảm bảo pháp lý đầy đủ và minh bạch, đảm bảo mỗi đồng tiền khách hàng đầu tư đều được bảo vệ bởi khung pháp lý chặt chẽ.

Tiến độ Diamond Sky thời điểm tháng 12/2025

Sau buổi lễ khởi công vào tháng 8/2025, đến thời điểm hiện tại, Diamond Sky đã hoàn thành công tác ép cọc móng – bước nền tảng quan trọng quyết định độ vững chắc của toàn bộ công trình. Hiện tại, đội ngũ kỹ sư cùng nhà thầu đang tập trung thi công phần hầm móng với tiến độ nhanh chóng.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại những vị trí đắc địa ngày càng khan hiếm, sở hữu Diamond Sky hôm nay không chỉ là lựa chọn an cư xứng tầm mà còn là quyết định đầu tư thông minh, mở ra cơ hội tận hưởng không gian sống xứng tầm và lợi ích bền vững.

Diamond Sky – Tinh anh hội tụ, đẳng cấp thăng hoa

Hotline: 1800.6363

Website: diamondsky.khudothivanphuc.com.vn

Email: sales@vanphucsky.com.vn