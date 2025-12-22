Tỉnh biên giới giáp Lào và Trung Quốc tìm chủ cho khu đô thị gần 24.000 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên đang mời các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, tham gia đầu tư dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 228 ha (thuộc địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa), tổng vốn đầu tư hơn 23.660 tỷ đồng. Trong đó, đất ở liền kề hơn 15 ha, đất biệt thự hơn 18 ha, đất nhà ở xã hội gần 10 ha, đất công trình hạ tầng xã hội hơn 24 ha, đất sân golf gần 87 ha, đất giao thông gần 33 ha, đất cây xanh sử dụng công cộng gần 18 ha và các loại khác...

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng khu đô thị đồng bộ với không gian cảnh quan và tổ hợp công trình đa năng (khu ở liền kề, biệt thự, nhà ở kết hợp kinh doanh, thương mại, khu công trình công cộng, đất cây xanh, công viên, giao thông, cảnh quan...) có quy mô tầm cỡ, là công trình biểu tượng, điểm nhấn kiến trúc cảnh quan chung của khu vực phường Điện Biên Phủ và vùng phụ cận. Quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

Về sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 101,7 ha và công trình kiến trúc (quý IV/2026 - quý IV/2028): Đất dịch vụ thể thao; đầu tư xây dựng 18 hố golf, đường golf, sân tập golf; xây dựng Bãi đỗ xe BĐX-03; công trình hạ tầng kỹ thuật khác; đ tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ cao tầng TMĐT-02 và các công trình phụ trợ đồng bộ; đường giao thông trong khu vực.

Giai đoạn 2 dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 126,8 ha và công trình kiến trúc (quý IV/2028 - quý IV/2030) đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.

UBND tỉnh Điện Biên xác định đây là dự án trọng điểm giai đoạn 2025 - 2030, có vai trò chiến lược trong phát triển không gian đô thị mở rộng về phía Bắc thành phố.



